Tigana podría despedirse dejando a Alianza segundo en títulos

La dirigencia de Alianza FC comunicó el pasado 31 de marzo de 2022 que el actual entrenador del equipo, Milton “Tigana” Meléndez, no seguirá el próximo torneo en la dirección técnica, por lo que está ante una gran oportunidad de despedirse con gloria.

Tigana ha dirigido cinco finales con el equipo blanco como técnico principal, las últimas cuatro de forma consecutiva, pero pasará a asumir nuevamente su cargo como director deportivo del equipo, por lo que podría despedirse dejando un gran legado para el aliancismo con la obtención de la 17, número con el que el club pasaría a ser el segundo rey de copas en el fútbol salvadoreño.

Desde 1964, FAS y Águila lideran la tabla de títulos en el fútbol salvadoreño, por lo que si el próximo domingo gana Alianza, “el Águila bajará del Top-2 por primera vez en 58 años”, según datos del periodista deportivo, Rodrigo Arias.

“Ya son cuatro finales seguidas que estamos logrando, cinco para mí, pero la otra es en el 2016, y eso es importante para mi currículum”, manifestó el entrenador.

“Nosotros queremos otra copa más y Águila también, los dos estamos empatados en coronas y el domingo va a ser la decisiva para irnos arriba”, indicó sobre todo lo que está en juego en la gran final, que significará su último partido en el banquillo.

Pero considera que todo se deberá a sus jugadores, esos que lo han apoyado a muerte cuando el equipo ha estadio tambaleante, ganándose también la admiración de muchos aficionados por toda la labor que ha hecho en el club, sentimiento que han bautizado “Tiganismo”.

Recordemos que Tigana únicamente ha jugado en Alianza toda su vida, optando por retirarse temprano, antes que marcharse a otro equipo.

“Siempre lo he dicho que no soy yo el que hago las cosas, si no que todo lo hacen los muchachos con la entrega que ponen en la cancha, ellos son los que hacen ver bien a un técnico y en lo personal estoy muy contento con este equipo por lo que ha logrado en los últimos años”, apuntó.