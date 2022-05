Mbappé hurga más en la llaga madridista

El delantero francés Kylian Mbappé se fotografió con todos lo ex del Real Madrid luego de decirle “no” y renovar por tres años más con el PSG, acto que se ha convertido en el blanco de burlas de los adversarios, principalmente al considerar su gesto como una traición al madridismo.

De hecho, Rio Ferdinand, exfutbolista inglés, catalogó de “vergüenza histórica” lo que le hizo el francés le hizo a la institución española: “He sido jugador y nunca he visto una vergüenza histórica como la que le hizo Mbappé al Real Madrid”, manifestó a la prensa.

Pero el jugador ha hurgado más en la llaga madridista al posar con el trofeo Ligue 1​ junto a Sergio Ramos, Keylor Navas y Achraf Hakimi, todos con pasado en el cuadro blanco, después de anunciar al mundo que no se marcharía a Madrid.

Pero el francés ha asegurado que no engañó al Real Madrid, que el dinero no fue el elemento que le convenció de quedarse y que en su reflexión escuchó a mucha gente, incluso al presidente, Emmanuel Macron.

Mbappé afirmó entender la decepción de la afición blanca y les pidió comprensión por sus motivos, que son los de la patria y no los de la cartera. Aseguró que no cree que las puertas del Bernabéu se le han cerrado porque en el fútbol las cosas cambian muy deprisa.

“No he dicho no al Madrid, he dicho sí a Francia, a un nuevo proyecto del PSG. He sentido la llamada de la patria y de la capital. Era pronto para irme de forma gratuita”, aseguró a un grupo de medios tras la rueda de prensa.