Marcelino anuncia que no seguirá en el Athletic

Marcelino García Toral no continuará la próxima temporada como entrenador del Athletic Club, según ha anunciado en una rueda de prensa celebrada en San Mamés.

“Nos vamos porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito ni me ofrece el apoyo para construir algo a medio y largo plazo”, señaló el técnico asturiano en relación a sus conversaciones con dos de los precandidatos a la presidencia en las elecciones del 24 de junio, Ricardo Barkala e Iñaki Arechabaleta.

Previamente Marcelino subrayó que si hubiera continuado en el cargo Aitor Elizegi, el presidente que le contrató en enero de 2021 y que le ha “permitido trabajar con absoluta libertad” en estos 17 meses, “evidentemente” hubiera aceptado la renovación que le propuso el club “en varias ocasiones”.

“En estas últimas semanas no he percibido un interés inequívoco ni confianza a futuro para seguir siendo entrenador del Athletic”, añadió el de Careñes quien aclaró que ni Barkala ni Arechabaleta le dijeron explícitamente que no contaban con él.

“No estoy dolido y así se lo he manifestado a ellos. Esto es fútbol. Cuando vas a ser presidente de una entidad tan importante tienes que medir mucho cada paso”, agregó el técnico quien desveló también que no ha hablado con Jon Uriarte, que anunció su intención de presentarse a las elecciones el domingo por la noche.

Por otro lado, Marcelino señaló que esta decisión de “dar un paso a un lado y cerrar una bonita historia” ha sido “un proceso” en el que “los acontecimientos en el tiempo, los hechos y las conversaciones” son los que les han servido para reflexionar.

“Tuve una gran guerra en mi interior. El corazón me decía ‘quédate’ y la cabeza ‘no puedes'”, confesó Marcelino quien apuntó que su mejor momento de esta etapa en el Athletic fue cuando decidió aceptar la oferta del club y el peor cuando decidió irse.

Antes de responder a las preguntas de los periodistas el técnico asturiano, que estuvo acompañado del presidente en funciones, Aitor Elizegi, leyó un discurso de despedida en el que recordó sus logros en una experiencia que ha sido “mucho mejor de lo que podía imaginar” cuando llegó a Bilbao.

“Estamos orgullosos de haber disfrutado del privilegio de haber entrenado al Athletic. Ha llegado el momento de dar las gracias y decir adiós. Eskerrik asko y agur”, dijo Marcelino en euskera antes de agradecer expresamente su trato a presidente, junta directiva, directores general y deportivo, empleados del club y de manera “muy especial” a los capitanes.

“Gracias, Iker”, le dijo a Muniain, presente en la sala de prensa, antes de destacar que la plantilla del Athletic “ha sido el mejor grupo” con el que ha trabajado en sus casi dos décadas como profesional en los banquillos.

“Y eskerrik asko también para la afición. Estuvimos huérfanos mientras nos atacó la pandemia, pero luego supe el verdadero significado de estar en San Mamés como entrenador del Athletic. Hemos vivido noches mágicas y momentos inolvidables”, dijo.

“Muchas gracias a todos. Os deseo éxitos para el futuro. Esto no es un adiós, siempre estaréis en nuestro corazón. Eskerrik asko (gracias) Athletic. Beti zurekin (siempre contigo)”, concluyó Marcelino su discurso.

El técnico asturiano firmó por el Athletic el 3 de enero de 2021 tras la destitución ese mismo día de Gaizka Garitano. Dos semanas más tarde, en su tercer partido, conquistó la Supercopa después de haber ganado al Real Madrid en la semifinal y al FC Barcelona en la final.

En abril del pasado año dirigió al equipo rojiblanco en las dos finales de Copa, la de 2020 aplazada por la pandemia y la de 2021, cayendo en ambas frente a la Real Sociedad (0-1) y Barcelona (0-4).

Marcelino ha sumado en este año y medio un total de 75 encuentros oficiales (59 de liga, 12 de Copa y 4 de Supercopa) con un balance de 28 victorias, 26 empates y 21 derrotas.

Esta temporada el Athletic ha sido octavo en la competición liguera, quedándose por quinta campaña consecutiva sin billete europeo, semifinalista de Copa tras haber apeado a Barça y Real Madrid y finalista de la Supercopa después de ganar al Atlético de Madrid en semifinales y perder la final con el Real Madrid.