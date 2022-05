Jugador mexicano arremete contra el fútbol salvadoreño

El jugador mexicano Hilario Tristán, que tuvo su paso por el fútbol salvadoreño en el torneo Apertura 2018 cuando vistió la camisola del Sonsonate FC, fue entrevistado para podcast “Obra del Deporte”, donde lanzó fuertes críticas para el balompié cuscatleco.

De hecho, remarcó que él tenía contrato por un año, es decir, dos torneos cortos, pero no pudo completar el acuerdo debido a todo lo que vivió en el país, por lo que optó por retornar a México.

“El fútbol yo creo que acá (en México) en el amateur es más profesional que allá (en El Salvador). Entrenabas todos los días, pero creo que el que nos entrenaba no era ni entrenador. No hay una estructura, no hay una metodología, no hay un sistema de juego, no hay ni siquiera entrenadores; o sea, el entrenador pasaba por mí en una moto y yo iba sin casco, ¿qué necesidad de andar así?”, manifestó Tristán.

Todo apunta a que se refería al salvadoreño Mario Elías Guevara, aunque también fue dirigido por el paraguayo Hugo Ovelar, contra quien en aquel momento lanzó fuertes críticas en sus redes sociales debido a que no lo metía.

El mediocampista cuenta que se fue antes del club debido a que no le pagaron la cantidad de dinero acordada en su contrato. “Mi contrato era de un año, con una cantidad que al final de cuentas ni me la pagaron, ni me la respetaron”, indicó.

Del fútbol salvadoreño el único equipo que salvó fue a Alianza FC, el que a su juicio mejor juega. También hizo grandes presentaciones ante clubes gigantes de México como el Monterrey y el Tigres.

“(La liga) es mucho contacto, mucha fuerza, mucho pelotazo, no hay un equipo, si acaso el Alianza es el que más o menos juega, pero los demás es mucho contacto y mucho roce”, consideró.