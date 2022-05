Fito Zelaya: “Yo trabajo para jugar, no me gusta estar en la banca”

En la final pasada contra Platense, Fito Zelaya salió de titular en un campeonato que había catalogado como su “mejor torneo”, pero ahora el panorama no es el mismo al aceptar que no ha tenido un buen desempeño “en números o en goles”, por lo que es incierto si saldrá de titular en la final del próximo domingo ante Águila, pese a que se le ha dado muy bien el gol contra los emplumados en los últimos torneos.

En aquella final de diciembre de 2021, que Alianza ganó a los gallos 2-1, Fito no quería abandonar el campo cuando Tigana Meléndez lo sacó al 76’, una evidencia clara de cómo vive las finales el “22” y ahora menos que nunca quisiera esperar turno en el banquillo al enfrentar a “un equipo grande de El Salvador” y a uno de los “mejores porteros”.

¿Cómo vives estar en una nueva final?

Contento de estar en una final más, y más esta que es contra un equipo grande de El Salvador como Águila, creo que va a ser un partido bonito, en el que va a disfrutar la gente; nosotros la disfrutaremos con responsabilidad y trataremos de hacer un buen partido para podernos quedar con el título el domingo.

¿Cómo ves ese duelo con Benji Villalobos?

Benji es uno de los mejores porteros de El Salvador junto con Mario (González), la verdad que va a estar un poco complicado porque sabemos la calidad de porteros que va a haber en la final, uno por equipo, y también nosotros como jugadores tenemos que hacer un bonito espectáculo para que la gente venga a disfrutar.

¿Esperas jugar de titular?

Pues no sé. Esa es decisión del cuerpo técnico. Yo trabajo siempre para jugar. No me gusta estar en la banca, pero hay momentos que a uno le toca estar ahí. Ahora no he tenido un buen torneo en números o en goles, pero las ganas y el deseo siempre los tengo cuando estoy dentro de la cancha. Si bien es cierto que de repente uno falla bastante, pero es normal, uno como delantero no siempre mete los goles.

¿Será complicado desafiar una defensa con jugadores como Fredy Espinoza y Xavi García, teniendo en cuenta que Águila posee la zaga menos vencida en el torneo?

Sí, son buenos jugadores, son buenos defensas, pero creo que nosotros nos tenemos que preocupar más por hacer bien nuestro trabajo, estar concentrados dentro de la cancha, sabiendo que Águila es un gran rival y con un buen entrenador como Agustín Castillo, que está acostumbrado a este tipo de partidos. En mi punto de vista, Águila ha sido el equipo más regular en lo futbolístico este torneo, creo que ha jugado mejor que nosotros, pero el domingo será un partido diferente, no creo que venga a jugar de tú a tú, creo que nos va a respetar un poco. Nosotros vamos a tratar de buscar el partido desde el primer minuto para no llegar al tiempo extra, queremos terminarlo en los 90, pero vamos a ver cómo se va dando el partido.

¿Por qué piensas que Águila los va a esperar si tiene armas también para poder atacar?

Sí, tiene armas, pero sabemos que jugamos en el Cuscatlán y aquí prácticamente nosotros somos los locales, igual Águila ha jugado aquí también, pero no creo que vengan a querer buscar el partido desde el primer minuto, pero ojalá me equivoque y sea un bonito partido.

¿Un gol temprano podría abrir a los dos equipos?

Nosotros siempre salimos a buscar los partidos, independientemente juguemos de local o de visita, y ojalá Águila así lo haga para que haya goles y que la gente lo disfrute.

Se enfrentan también los mejores mediocampos del torneo. Por un lado Gerson Mayén, Yan Maciel, Santos Ortiz y Kevin Santamaría, y por el otro, Marvin Monterroza, J.C. Portillo, Ezequiel Rivas y Michell Mercado…

En la media cancha ellos tienen jugadores mucho más técnicos que de marca, tratan de tener bastante la pelota, al igual que nosotros, la diferencia es que tenemos a Narciso Orellana, el motor de nuestro equipo, que recupera pelotas, de repente hace goles también y ahí les sacamos un poco de ventaja con la presencia de Narciso y Monterroza.

Te ves muy tranquilo, Fito. ¿Te ha dado confianza ese gol que anotaste a Platense? ¿Esperas anotarle a Águila este domingo?

Sí, uno como delantero siempre quiere marcar, a veces se presenta la oportunidad o a veces uno falla mucho, pero el gol siempre lo quiero buscar. El domingo, independientemente entre de titular o me toque esperar turno en la banca, voy a buscar el arco rival siempre.

Regresaste de México y has disputado una final contra Águila, contra FAS, contra Platense y otra vez final contra Águila. ¿Es esta la más difícil desde tu regreso?

No, yo creo que todas las finales son difíciles. Para mí Águila es el equipo que más fútbol ha desarrollado durante todo el torneo, más allá de que nosotros en las últimas jornadas le quitamos el primer lugar. Ellos se mantuvieron casi todo el torneo en primer lugar y no va a ser nada fácil porque tiene buenos jugadores también.

¿Con los años, la presión antes de una final siempre es igual? ¿Persisten los nervios o ya no?

Yo, en lo personal, no. Ya no siento esa presión que antes sentía cuando no estaba acostumbrado a jugar finales. Lo que siento es ganas y deseos de hacer las cosas bien. Esta semana la disfrutamos diferente al estar en la última semana del campeonato y eso nos da más tranquilidad a nosotros para salir a jugar este tipo de partidos.