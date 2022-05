¿Alex Roldan le dice no a la Selecta?

Hugo Pérez dio a conocer anoche la lista oficial de 27 jugadores para la Liga de Naciones de Concacaf en la que enfrentará a Granada el próximo 3 y 7 de junio y a Estados Unidos el 14 del mismo mes, pero la nómina presenta varias ausencias.

Entre ellas sobresale la del capitán de la Selecta, Alex Roldan, sobre quien la semana pasada el entrenador principal dijo que si no atendía la convocatoria tendría que dar una explicación a la afición salvadoreña, pues no es a él a quien le corresponde hablar sobre el tema.

En la nómina tampoco están jugadores determines de la Primera División de El Salvador, como Marvin Monterroza, y también destaca la ausencia del zaguero central de LA Galaxy de la Mayor League Soccer (MLS), Eriq Zavaleta.

Recordemos que la Liga de Naciones de Concacaf sí es Fecha FIFA y en la MLS no hay actividad aún, por lo que no se explica la ausencia de estos legionarios.

“Si Roldán no viene, creo que debe tener la responsabilidad de decir por qué no viene. No lo voy a decir yo. No me toca a mí”, había manifestado el seleccionador la semana pasada.

Se desconoce si el “capitán” de la Selecta aún continúa molesto por todo lo que sucedió previo al partido de eliminatoria Canadá, cuando los jugadores amenazaron con no presentarse al juego por un impase con la Federación Salvadoreña de Fútbol en el tema de los premios.

Desde ese suceso, el mismo Hugo Pérez manifestó que varios jugadores le habían manifestado su deseo de no atender futuras convocatorias de selección.

Lo que sí, está claro es que Roldan es uno de los pilares fundamentales en el combinado de El Salvador, aportando jerarquía, por lo que será una ausencia de mucho peso para esta competición en que hay que enfrentar a Estados Unidos.

Sí, estarán otros legionarios como Enrico Dueñas, Nelson Bonilla, Darwin Cerén, Joaquín Rivas, entre otros.

También probará al nuevo defensor de ascendencia italiana, Erick Cabalceta.