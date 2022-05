Agotan entradas para sol general de Alianza en la final

El vigente campeón del fútbol salvadoreño, que va por la defensa del título el próximo domingo en la gran final de Clausura 2022 contra C.D. Águila, informó esta mañana que ya no quedan entradas para la localidad de sol general, con el precio más accesible de $12.00.

También se han agotado en línea las localidades de Tribuna y Platea, por lo que invita a los aficionados a adquirir los boletos de forma presencial en las taquillas del estadio Cuscatlán, que fueron habilitadas desde ayer.

Para quienes aún no tienen su entrada, pueden acercarse hoy al Cuscatlán hasta las 4:00 p.m., y mañana sábado de 9 a.m. a 4 p.m., pues si se agotan todas las localidades, no habrá venta de boletos el día del partido.