VIDEO | La reacción de Hugo Pérez al conocer sus rivales de grupo: ¡Otra vez Estados Unidos!

El Salvador quedó ubicado en el Grupo D de la Liga A de Naciones junto a Estados Unidos y Granada, competición en la que se jugará la clasificación a la Copa Oro 2023.

Al conocer los rivales en el sorteo realizado anoche en Miami, la reacción del director técnico de la Selecta, Hugo Pérez, ha sido lo que más ha llamado la atención.

“¡Otra vez Estados Unidos!”, dijo seguido de una risa sarcástica, mientras llevaba su mano al mentón.

Video: Fesfut

“Ya jugamos contra ellos y sabemos que van a ser dos partidos difíciles, pero para crecer nosotros tenemos que jugar esa clase de partidos para que nuestros jugadores crezcan, así es que bienvenidos sean, vamos a hacer lo mejor”, añadió.

También invitó a no desestimar a Granada, pues a su juicio el fútbol del Caribe ha crecido un montón.

“Todo mundo piensa que Granada puede ser fácil, pero yo no sé. Nosotros lo vamos a tomar con la mayor seriedad”, apuntó.

Luego de los enfrentamientos que tendrán lugar en las fechas FIFA de junio (30 de mayo al 14 de junio) y marzo del 2023 (20-28), las dos mejores selecciones clasificarán a la Copa Oro 2023.

“Dos son los que pasan directamente a Copa Oro, así que la responsabilidad es nuestra, clasificar a Copa Oro primero. Pero en cualquiera de los grupos que hubiéramos quedado, yo creo que iba a ser difícil porque las cabezas de serie, que son los que van a ir al Mundial, son equipos a los que ya nos enfrentamos, son los mejores de Concacaf”, indicó.

This is the #CNL League A draw! pic.twitter.com/EC2ieVFm9H

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) April 5, 2022