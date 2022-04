VIDEO | Alejando Bentos se destapa: “Jugué borracho una semifinal contra Alianza”

El delantero argentino Alejandro de la Cruz Bentos, ícono de C.D. FAS, por la cantidad de goles que anotó y los títulos que conquistó, se destapó en un programa de YouTube al revelar que jugó bien borracho una semifinal contra Alianza.

El día del partido, el jugador comenzó a beber alcohol desde las 9:30 de la mañana.

Según cuenta, se tomó unas 9 cervezas mientras estaba en un restaurante y no se pudo controlar pese a que tenía un partido importante a estadio lleno.

“Pasó contra Alianza en una semifinal que ganamos 3-1, a las 10:00 a.m. me voy a ‘Cuatro Vientos’ a lavar el auto, a relajarme porque ya a las 11:30 almorzaba, descansaba una hora y después iba para el estadio . Entonces me encontré a un amigo y me dice ‘¿te vas a tomar una cerveza conmigo?’. ‘No’, le dije, ‘tengo partido a las 3:00’. ‘Tomate una, no seas maricón’. Y dije ‘tomémonos una y al final me tomé 9’”, aseguró el exjugador al programa ‘Solo una Plática’.

“De las 9:30 hasta las 11:00, me tomé 9 Coronas, y cuando tomé el auto un gran solazo cuando iba para la casa. Mi mujer me dijo ‘¿Venís borracho?’. ‘Sí, me tome tres Coronas’. ’No’, me dijo y me tiró al césped y echó agua en todo el cuerpo, porque hacía un gran calor. Me hizo una sopa Maggi. Estaba repedo y me dormí un rato. A las 2:00 p.m. tenía la charla en el estadio. En mi teléfono tenía llamadas perdidas”, prosiguió.

Video de YouTube: ‘Solo una Plática’

Llegó tarde al estadio y trató de disculparse, aduciendo que se había tomado “una la siesta”, pero el profesor Carlos Villarreal, expreparador físico del equipo se lo notó: “Veo la pizarra y estaba en los titulares. El profe Villarreal me encerró en el baño y me dice: ‘Tíreme el aliento. ¿Has tomado?’, le dije que sí. ‘¿Anoche?’, me preguntó. ‘No, hace un ratito’, le respondí. ‘¿Cuánto tomaste?’. ‘Unas nueve cervezas’, le dije. Me empezó a putear y luego me dijo que hiciéramos una apuesta: ‘Si usted, gran hijueputa y mete dos goles y pasamos a la final, le regalo dos cajas de cerveza y si no me mete ninguno y perdemos, le digo al profe (Chochera Castillo) y te me vas a la mierda”.

Bentos aceptó y entonces lo comenzaron a preparar untándole “Cofal y Vick” y también se masticó unos chicles para el aliento. “Salí a calentar, pero la cancha me daba vuelta. Lleno el estadio. Yo como estaba repedo, la revolución se me subió. Yo chocaba con los jugadores de Alianza, quienes le decían al árbitro que yo estaba jugando borracho. Pero como ahí no había control antidoping, pues jugué, metí dos goles y me cometieron el penal para el tercero. Al final, le recordé al profe Villarreal y cumplió. Eran dos hieleras llenas de cerveza, que compartimos con Alfredo Pacheco y Ramón Flores. ¡Démosle, es de gratis!, les dije”, narró.

El delantero acepta que le encanta la cerveza, algo que heredó de su familia allá en Argentina.

“A mí siempre me ha gustado, no te voy a mentir. Vengo de una familia que en Argentina a todos nos gustaba la cerveza”, indicó.

También un día antes de una semifinal ante Firpo, la Chochera Castillo y Carlos Villarreal lo fue a traer a un bar, porque se habían ido a la casa club de FAS a buscarlo y no lo encontraron. Al final, lo encontraron tomando en el bar de la zona conocida como la San Luis, Santa Ana.