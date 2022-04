Instructor de Árbitros de la Fesfut es acusado de acoso sexual y ‘sextorsión’ por seis colegiadas

Al menos seis árbitras acusan de acoso sexual y ‘sextorsión’ al instructor general del arbitraje salvadoreño, Rodolfo Sibrián, quien ostenta un cargo importante dentro la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), según una investigación publicada hoy por el medio noruego ‘Josimar’, una revista independiente que cubre el fútbol a nivel internacional.

El reconocido instructor, uno de los árbitros con más experiencia en El Salvador y Centroamérica, ya había sido demandado ante los tribunales por acoso sexual en 2017, por la colegiada Vilma Montes, una exárbitra escarapela FIFA, quien 18 meses después, es decir un año y medio, abandonó el procedimiento para cuidar su salud, al caer en un cuadro depresivo producto de la batalla que decidió lidiar.

Ahora, más árbitras revelan bajo anonimato que a lo largo de los años Rodolfo Sibrián ha utilizado su cargo para obtener sexo a cambio de darles designaciones importantes en partidos nacionales e internacionales.

“El caso de Vilma Montes fue espantoso. No obtuvo apoyo de la federación. Protegieron a Sibrián, quien ya está de vuelta en la Fesfut. Están tan orgullosos de ello. Eso me enferma”, dijo una de las árbitras al medio Josimar bajo condición de anonimato.

“Es una pena. Esta gente es desvergonzada. No les importamos, no les importa nuestro bienestar. Cada vez que intentamos denunciarlo no pasaba nada. Estamos sin esperanza en cierto modo. Fesfut, Concacaf, FIFA, nadie está tomando medidas. Conozco a algunas de las chicas que solo querían jugar al fútbol. Otras solo querían arbitrar porque nos encanta, nos encanta el fútbol. Pero en estas condiciones, quiero decir, no daré sexo ni saldré con alguien por una carrera. Pero así es como piensa esta gente. Creen que pueden hacer lo que quieran con nosotros porque el sistema que construyeron los protege. Vivimos en un país duro, violento. La justicia puede ser complicada de obtener, especialmente para las mujeres. Se están aprovechando de ello y se están saliendo con la suya”, continuó.

Rodolfo Sibrián fue el árbitro del partido amistoso entre Diego Maradona y Mágico González realizado en El Salvador en homenaje al más grande en historia del fútbol salvadoreño.

A pesar de estas acusaciones, sigue siendo uno de los instructores de árbitros más influyentes de la Fesfut y todavía posee un certificado de la FIFA como instructor de árbitros.

“Lo conocí aquí”, asegura otra colegiada que también decidió dar su testimonio con reserva de nombre por temor a represalias.

“Temo represalias. Nuestro país es peligroso y esta gente es poderosa […] Él era básicamente el encargado de las citas. Podría elegirte para los partidos más importantes y sobre todo ayudarte a convertirte en árbitra internacional. Como señaló Vilma Montes: ‘Ese era nuestro objetivo. Todos queremos pitar competiciones en el extranjero y soñar con la Copa del Mundo’. ¿Quién no? El problema es que tuvimos que aceptar algunas condiciones”, confiesa.

“Todos lo sabíamos”, agrega otra árbitra. “Tuve el mismo problema con él. Primero me escribió para cosas personales que no tienen relación con el fútbol. Luego, me pidió que saliéramos con él, de copas. Me dijo cómo podría ayudarme en mi carrera si acepto relaciones personales con él. Nos chantajeó. Tienes que dar sexo para convertirte en árbitro de la FIFA. Así de sencillo. Te hace entender que es la mejor manera de que te asciendan”, amplió sobre cómo es el modus operandi de Sibrián.

“Vilma no fue la única que sufrió esto. El problema es que estábamos demasiado asustadas en ese momento para hablar como lo hizo ella. Era tan valiente”, manifiesta otra jueza. “Algunas aceptaron el trato, otros no. Era una mezcla entre el miedo y la vergüenza”, describe.

“Yo viví lo mismo”, dijo Carol Quevedo, exárbitra de la FIFA. “Fue una situación descarada. Ella (Montes) fue muy valiente al denunciarlo. Pensé mucho en lo que me pasó, fue complicado”, apuntó.

A fines de 2015, luego de que Vilma Montes rechazara varias propuestas, Rodolfo Sibrián le dijo a la Comisión de Árbitros que no la incluyeran en la lista de árbitros de la FIFA en 2016, según señala la denuncia de la colegiada.

En febrero de 2017, Rodolfo Sibrián dejó su cargo en El Salvador para trabajar como director técnico de árbitros en México. Ni la Federación Mexicana de Fútbol ni Concacaf tomaron acción alguna luego de que se hiciera pública la denuncia en su contra cuatro meses después de su firma, según el medio Josimar.

Después regresó a la Fesfut, entidad que tampoco hizo nada ante los señalamientos, premiándolo con un nuevo cargo como Instructor de Árbitros de la Fesfut.

Inclusive, Emerson Avalos, miembro del comité ejecutivo de la Federación y presidente de la comisión de árbitros de El Salvador, trató de defender a Sibrián al ser consultado por la revista. “Abrimos un expediente disciplinario. Luego, acudió a la justicia para ver si realmente sucedió lo señalado. Duró casi un año y medio en la corte y no encontraron nada de lo que se le acusara. La justicia lo dejó en libertad porque no había constancia de lo que se le imputaba […] Fue así como la Federación lo contrató para ser el instructor general del arbitraje salvadoreño”, indicó.

Sin embargo, “Sibrián salió libre porque Vilma Montes abandonó el procedimiento para cuidar su salud, no porque los tribunales salvadoreños dijeran que no había pruebas”, señala el medio.

Esta no es la primera denuncia por acoso sexual que sale a la luz en la Fesfut. En 2019, al menos 7 jugadoras denunciaron a entrenadores de la selección mayor femenina y recientemente en noviembre de 2021, dos entrenadoras llevaron hasta los tribunales una denuncia por acuso, bullying e intento de agresión contra reconocidos exjugadores de fútbol mientras recibían el curso Clase C que era impartido por la ADFA San Salvador en conjunto con la Fesfut.