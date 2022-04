Hugo Pérez, tras escandalosa derrota ante Guatemala: “Critiquen, digan lo que quieran”

En el período que lleva dirigiendo la Selecta, esta es la primera vez que El Salvador cae por goleada ante un rival de Centroamérica. Ni México ni Estados Unidos habían logrado hacer el daño que hizo anoche Guatemala al propinarle un escandaloso 4-0 en el amistoso realizado en el PayPal Park​ de San José, California, Estados Unidos.

El entrenador Hugo Pérez asumió él toda la responsabilidad de la derrota, aunque se excusó diciendo que el resultado es “mentiroso”.

“Tarde o temprano algo así nos iba a pasar. Pero no es excusa, es responsabilidad mía, no he visto el vídeo todavía, vi los goles, obviamente en cualquier partido que jugués hay errores, así es que tenemos que regresar a El Salvador y comenzar a trabajar toda esta semana para el partido contra Panamá”, manifestó en declaraciones brindadas al periodista Mauricio Rivas.

“Es mentiroso (el resultado), tuvimos un poco más la pelota, pero ellos fueron más agresivos y decisivos, te matan los errores… Nos faltó aplicación, movimiento, estuvimos muy estáticos, más que todo para buscar espacios”, consideró.

Luego dijo que ahora lo que le toca es aguantar las críticas y que, pese al resultado, él nunca va a dejar de creer en este grupo.

Por último le dejó un mensaje a la afición salvadoreña: “Critiquen, digan lo que quieran, desahóguense porque la responsabilidad es mía; segundo, estoy en El Salvador para ver si podemos cambiar algo; del barco no me bajo, te lo dijo ya, al menos que el señor (Hugo) Carrillo (presidente de la Fesfut) me diga ‘¿sabés qué? ¡Ya estuvo!’. Mientras me sigan ultrajando, la motivación es más grandes, porque cuando venga lo mejor, entonces sí lo voy a gozar como no tenés idea”.