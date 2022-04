Alianza vence a Firpo en Usulután en un partido caliente

El campeón venció 0-1 esta tarde a Luis Ángel Firpo gracias a un autogol sobre lo último del defensor Alexis Maravilla, en un partido que no estuvo exento de la polémica al no sancionarse un penal sobre Fito Zelaya, lo cual generó los reclamos en la afición.

Para este duelo, Tigana Meléndez salió con Mario González, en la portería; Jonathan Jiménez, Iván Mancía, Mario Jacobo y Alexis Renderos, en la zaga; Narciso Orellana, Marvin Monterroza, Ezequiel Rivas, Juan Carlos Portillo y Michel Mercado, en el medio; para atacar con Fito Zelaya.

Al minuto 14, se genera el primer disparo a marco para Firpo con un remate de Styven Vásquez, quien se dio la media vuelta para sacar el riflazo, pero se fue arriba de la meta de González.

Era mejor Firpo en el campo, aunque no lograba profundizar, pero no le prestaba el balón al equipo paquidermo, que volvió a llegar hasta el 24′ tras la presión realizada por Michell Mercado, quien recupera un balón que terminó buscando a Fito, mas el delantero no logró conectar bien con el esférico.

Al 27’, Alianza reclamaba un penal luego que Narciso Orellana colocara un balón para Zelaya, y el máximo goleador albo cae en el área empujado por Eduardo Vigil, pero el árbitro Iván Barton no dijo nada.

Vásquez protagoniza otro susto para Alianza al sacar un remate potente, pero reacciona mejor el portero Mario González para matar el balón, al 33’.

Al 37’, de nuevo Styven Vásquez buscaba insistentemente su gol, esta vez con remate cruzado que se fue cerca del segundo palo del meta albo.

Vásquez era para Firpo lo que Fito era para Alianza. Al 38’, responde el capitán sacándose la marca de un defensor pampero para sacar el disparo de zurda, pero se fue arriba de la meta pampera.

Antes de irse al descanso Jomal William realiza una tremenda jugada por izquierda, pero falla a la hora de sacar el disparo que se fue lejos del segundo palo, al 43’, y un minuto después perdona Vásquez ante la salida certera de Mario González.

En el segundo tiempo, Fito fabrica una gran jugada por el centro del campo y manda el balón por izquierda desde donde le devuelven el centro y estuvo a punto de regalar un golazo que le negó el travesaño, al 50’.

Cuando todo apuntaba a empate, un error defensivo de Firpo le costó la derrota, gracias a un autogol sobre lo último del defensor Alexis Maravilla, al 88’. Alianza se mantiene tercero en la tabla con este resultado.