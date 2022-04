Águila complica el liderato afectado por la lluvia en Zacatecoluca

C.D. Águila complicó hoy el liderato del torneo Clausura 2022 al empatar 0-0 frente al Platense, resultado con el que deja todo en bandeja al campeón, Alianza FC, que mañana se medirá ante Once Deportivo con la posibilidad de asaltar el primer lugar en la tabla.

El partido inicio con minutos de retraso debido a las lluvias que cayeron en Zacatecoluca y que dejaron en deplorables condiciones la cancha del Toledo Valle, factor que aprovechó el equipo local al conocer mejor su terreno de juego.

Desde el inicio, Águila no se encontró tras no poder circular el balón cómodamente al no servir el drenaje del estadio, y fue Platense el que tomó la iniciativa y dominó el cotejo, generando su primer disparo a marco sobre el minuto 8′ con un tiro de Víctor Landazuri, pero le salió justo donde estaba ubicado el portero Benji Villalobos.

En otra gran jugada fabricada a ras de piso volvió a llegar el equipo gallero al 18’, pero Gilberto Baires intentó hacerla de lujo y perdonó una buena ocasión para poner en ventaja a su equipo, al mandar el balón arriba de la meta. Luego, Wilber Arizala también probó de cabeza, pero no conectó cómodamente, por lo que el disparo le salió desviado, al 20’.

Águila esperó hasta el 21’ para llegar con peligro, luego de un pase que filtró Léster Blanco a su compañero de ataque Edgar Medrano, quien se cambió de pierna para sacar el remate que contiene sin inconvenientes Meme González.

Villalobos también se lució al evitar un autogol al 24’, en una jugada por derecha del Platense, que estuvo a punto de terminar en tragedia para los emplumados.

A los visitantes les costó llegar pero lograron volver a generar peligro a pelota quieta, con un cobro de Gerson Mayén que enredó a Meme González al dejar el balón suelto, complicado por un pique, al 34’.

En el segundo tiempo, el exceso de agua se fue consumiendo y con ello también mejoró el fútbol de Águila, que la tuvo al 53′ con Yan Maciel, pero el balón se negó a entrar al pegar en el travesaño y luego picar afuera de la línea, y se lamentaba el brasileño, al 53’.

Platense también la tuvo en dos ocasiones, con un cabezazo de Baires, pero estuvo atento Benji Villalobos para evitar el tanto, al 64’, y dos minutos después volvió a figurar el portero al atajar otro cabezazo esta vez a Wilmer Novoa.

De nuevo perdona Baires, al 82′, tras un centro de Irvin Herrera por izquierda que alcanza a cerrar, pero se fue rozando el palo izquierdo de Villalobos.

La última fue de Ronald Padilla, de tiro libre, con un zurdazo potente, pero tampoco logró romper el cero en La Paz en el tiempo añadido.