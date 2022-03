VIDEO | El golazo que Fito Zelaya le anotó a Keylor Navas: “Me quedo con ese”

A las puertas de un nuevo enfrentamiento entre las selecciones de El Salvador y Costa Rica, nos refrescamos la memoria con el golazo que Fito Zelaya le anotó a Keylor Navas hace más de 11 años, el cual ha quedado en el recuerdo de los aficionados cuscatlecos.

Pocos pueden presumir de haberle anotado en Concacaf al portero tres veces campeón de la Champions con el Real Madrid, algo que sí pueden hacer Fito Zelaya y Jairo Henríquez, el último que le anotó en la jornada 5 de la Octagonal que acabó con pizarra de 2-1 a favor de los ticos el pasado 10 de octubre del 2021.

El capitán de Alianza, que no ha sido tomado en cuenta por Hugo Pérez, anotó el golazo de tiro libre en un partido de Copa Oro en 2011, tanto que ha catalogado como su “favorito”.

“Con el que me puedo quedar es el que le metí a Keylor en una Copa Oro en 2011. He marcado varios goles bonitos, pero me quedo con ese”, reconoció Fito en una entrevista en noviembre de 2021.

Video de YouTube/Joel Tejada