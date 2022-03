La percepción de un gaditano que vivió en el Cuscatlán el clásico Alianza-FAS

El escritor cadista Antonio Rodríguez Morales, autor del libro “Cádiz es Mágico” publicado en 2020, en alusión la leyenda cuscatleca, Jorge González Barrillas, se encuentra en El Salvador y ha aprovechado para observar el fútbol salvadoreño, tanto masculino como femenino, y dar algunas apreciaciones.

Anoche estuvo en el estadio Cuscatlán observando el clásico entre Alianza FC y C.D. FAS, que concluyó con pizarra de 1-1. Al final del encuentro se fue contento sobre todo por la experiencia vivida en el país del “Mágico”, por lo cual también no es de extrañar que le hiciera lado al equipo santaneco, donde el exfutbolista tuvo su paso de 1977 a 1982, antes de su viaje a España, y 1991 a 1999, después de su paso por Cádiz.

“Tremenda experiencia en el Cuscatlán. El resultado fue lo de menos. Compartir con mis hermanitos santanecos fue un gusto aunque fuera en platea. Y la gente de Alianza se portó estupendamente también. Feliz y agradecido”, publicó el escritor.

Al final del partido destacó la actuación del portero Kevin Carabantes, quien influyó mucho para que FAS no se fuera derrotado del Cuscatlán.

“Del partido, Kevin Carabantes el mejor. Emerson Sandoval le falta, pero le veo cositas interesantes. Bladimir Díaz decisivo aunque luego desapareció”, opinó.

La intensión del escritor nacido en Cádiz, España, en 1970, era visitar el sector popular del estadio Cuscatlán, pero al final se fue a platea. “Voy con mi esposa y ella no quiere estar en medio de vergueos. Pero el próximo que vaya en el Quiteño y con la Turba Roja, prometido”, manifestó.

Las sensaciones que al final se llevó de la experiencia en El Salvador fueron buenas, pese al temor que pueda generar para un extranjero el mote del “clásico del odio”, como es llamado, y los conatos de violencia vividos en los últimos días.

“Que un gaditano venga a El Salvador y se sienta en casa eso sí es magia. No trates de entenderlo porque no tiene sentido. Me voy, pero volveré. Te amo Pulgarcito”, escribió.

En su estadía, además estuvo observando el clásico entre Alianza y FAS en el fútbol femenino, que acabó 4-4, así como a la selección femenina sub-20 que compite en el Premundial de Concacaf.

“Estados Unidos, Canadá y México están muy por encima del resto en fútbol femenino en la Concacaf. Pero la progresión de El Salvador en poco tiempo es espectacular. Sueño con verlas un día llegar al Mundial”, manifestó.