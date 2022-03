El mensaje de Enrico Dueñas a la Selecta al no poder estar ante Jamaica

El joven legionario Enrico Dueñas le envió un sentido mensaje a sus compañeros de la Selecta desde Países Bajos, al perderse el partido de estar tarde por COVID-19.

El jugador se realizó un test en Ámsterdam previo a viajar hacia El Salvador, pero al dar positivo al virus será una importante en el esquema de Hugo Pérez para el duelo de hoy programado para las 5:05 de la tarde, en horario salvadoreño.

“Ojalá pueda estar disponible para al menos uno de los juegos, pero esta noche seré el mayor fan”, dijo el jugador a Hugo Alvarado, scout de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), ataviado desde ya con la camisola azul de El Salvador, mensaje al que los aficionados respondieron inmediatamente que “hará mucha falta”.

Enrico Hernández desde Holanda “Hopefully I can be available for at least one the games, but tonight I will be the biggest fan” pic.twitter.com/iKgKLBktMU

— SelectaTalent (Hugo Alvarado) (@SelectaTalent) March 24, 2022