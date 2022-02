Mario González es baja en Alianza para el partido contra Firpo

Los seleccionados volvieron a los entrenamientos de Alianza FC luego de su participación con la Azul y Blanco en la Octagonal, pero el guardameta Mario González no podrá no pudo trabajar con el resto del grupo, por lo que se perderá el partido del próximo domingo contra Firpo.

“Ayer (jueves) solo se presentó Marvin (Monterroza): les había dado día de descanso, pero Marvin se hizo presente, vino a trabajar, es de los que menos había jugado. Narciso (Orellana), ustedes saben que venía jugando igual que Mario, pero Mario está en una lesión en estos momentos y no podrá estar con nosotros el día domingo”, manifestó el técnico algo Tigana Meléndez.

El director técnico lamentó que la Fesfut no le haya dado ningún reporte de la lesión que sufrió el portero mientras estaba con selección, la cual le impidió salir el miércoles contra Canadá.

“No he tenido referencia de él, no he tenido ningún comunicado sobre él, hasta que se haga presente hoy vamos a saber en el estado que está Mario”, indicó.

Sobre si contará con los seleccionados en el partido contra los pamperos, en el cual urgen sumar tras el arranque negativo protagonizado en el torneo, Tigana manifestó: “A algunos jugadores les tocó en los tres partidos estar con selección, tampoco les podemos dar una seguidilla de juegos como lo que se nos viene en estos momentos, que solo descansamos el miércoles y tenemos cinco juegos seguidos, creo que vamos a valorar eso también. Lo importante es que ya tengo variantes en el banquillo, y en cualquier mano puedo echar mano de ellos”.