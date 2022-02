LA Galaxy confirma interés en el salvadoreño Eriq Zavaleta

Los rumores sobre la llegada del legionario salvadoreño Eriq Zavaleta a Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS) cobraron vigor en redes sociales al encontrarse sin equipo, por lo cual el director técnico del club angelino, Greg Vanney, fue abordado sobre la posibilidad de que el defensor central vista de galáctico.

La cuenta Pase Filtrado retomó las declaraciones del entrenador, quien aceptó que ha sostenido conversaciones, mas no supo precisar si se hará de los servicios del jugador.

“He hablado con Eriq Zavaleta y su agente, es un movimiento que no nos urge realizar (reforzar con un central). Sé que no tiene equipo, pero las pláticas no han progresado”, declaró el coach.

Eriq Zavaleta terminó contrato con el Toronto FC de la MLS luego de disputar un total de siete temporadas, al llegar en 2015, ganando un título en 2017 y dos subcampeonatos en 2016 y 2019.

El jugador se ha ganado un puesto en el once titular de Hugo Pérez tras su buen desempeño con la Selecta en la eliminatoria, pero aún no hay noticias sobre el equipo con el que firmará.