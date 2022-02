Jugadores de la Selecta amenazan con no jugar ante Canadá por malos tratos

Los jugadores de la Selecta compartieron esta tarde un comunicado a pocas horas del partido ante Canadá, en el que aseguran que no jugarán esta noche ante dicho combinado debido a diferencias con la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut).

¿La razón? Pues todo se habría debido a la compra de uniformes de frío en Columbus, Ohio, Estados Unidos, para enfrentar dicho partido, dinero que habría salido del propio bolsillo de los jugadores.

Ante, ello algunos futbolistas hablaron con la prensa sobre lo sucedido, lo cual no le pareció a Hugo Carrillo, presidente de la Fesfut, quien hoy por la mañana les dijo que no cumpliría con los premios acordados, según explican los deportistas.

Debido a ello, todos se pusieron de acuerdo para compartir su postura a través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, en el que indican que no están dispuestos a que se les falte “el respeto como profesionales y personas”.

“Se nos ha faltado el respeto como profesionales y personas. Esta mañana, el presidente Hugo Carrillo y el comité escogieron el peor momento para distraemos y recriminar que se había hablado con la prensa sobre implementos de frío que nosotros compramos en Columbus. Ocupando esto como distracción, para posteriormente decir que no cumplirán con el acuerdo de premios acordados en septiembre cuando inicio la Octagonal. Mencionando que aunque existen posibilidades matemáticas, para ellos ya no se tienen posibilidades reales”, reza el comunicado.

“Como grupo unido, hemos tomado la decisión de hacemos a un lado y no seguir formando parte de estas gestiones departe de la Federación. No jugaremos este partido, para sentar un precedente y esto no se vuelva a repetir para nosotros, ni ninguna selección de El Salvador”, apuntan los jugadores.

“Pedimos al presidente y comité de la Federación que tome acción en poder darle al jugador, el trato que se merece y debe tener, sin poner otras necesidades antes. Esto no solo para este grupo, sino para todas las selecciones nacionales que no tienen las condiciones para competir”, finaliza.