Andrés “Ruso” Flores se retira del fútbol a sus 31 años

El mediocampista salvadoreño, Andrés “Flores” Flores anunció el fin de su carrera deportiva a sus 31 años, después de una trayectoria de más de una década, en la que figuró como seleccionado nacional, hasta convertirse en uno de sus capitanes, además de haber jugado con el New York Cosmos y el Portland Timbers, equipos con los que fue campeón en Estados Unidos.

“Me despido de mi carrera como futbolista profesional sintiéndome muy afortunado de haber vivido mi sueño por 13 años. Fue una etapa increíble de mi vida, en tantos lugares, con tantas historias y diversas experiencias, hasta el orgullo de poder representar a mi país y liderarlo como capitán en algunas ocasiones”, publicó anoche el exseleccionado nacional.

La última etapa en la que el volante salvadoreño defendió los colores de la Selecta fue en la era del mexicano Carlos de los Cobos en el inicio de la eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2022.

“Agradezco a Dios y a mi familia por haber sido mi soporte en todo este tiempo; a todas las instituciones y a los entrenadores que confiaron en mí, fue un verdadero honor poder representarlos, y cada uno de ustedes tiene un Jugar especial en mi corazón”, continuó.

“Ruso” Flores también militó en Isidro Metapán, único club de la Primera División de El Salvador en el que estuvo y con el que fue campeón en 2010 y 2013.

“Ahora me espera un nuevo capítulo en mi vida. Del fútbol no me retiro todavía”, apuntó.