Pese a la mejoría que ha mostrado el campeón en las últimas jornadas, saliendo del bache negativo de dos derrotas seguidas, con tres victorias y un empate, el entrenador de Alianza FC, Tigana Meléndez, no se muestra del todo contento por la posición que actualmente ocupa su equipo.

Para el director técnico, Alianza siempre debe estar peleando el primer puesto y no el cuarto en el que se ubica momentáneamente, aunque con un juego menos, el pendiente contra C.D. FAS.

“Todavía no estamos donde queremos. Todavía nos hace falta y no podemos dar ventaja en estos momentos para quedarnos ahí… No estoy contento en el lugar donde estamos. Alianza tiene que estar siempre peleando los primeros lugares y ahorita no estamos ni primeros, ni segundos, ni terceros”, señaló Tigana en la conferencia de prensa previa al partido del próximo domingo contra Municipal Limeño.

Para este encuentro, Tigana no podrá contar con Fito Zelaya, debido a que tiene que pagar dos juegos de sanción por expulsión, y también es casi seguro que no sacrificará al goleador Franco Arizala, quien se recupera de lesión.

“Es obligatorio tenerlo dos juegos afuera (a Fito), pero le va a servir para que trabaje más y para que se ponga mejor”, consideró. “Con Franco estamos pendientes todavía, no podemos dar seguridad si va a estar o no. No queremos forzar a los jugadores con los problemas musculares que tienen. Tenemos gente que los puede suplir”, indicó sobre el colombiano.

Por ello considera que no será nada fácil este choque, pues Limeño también urge de los puntos en casa, al ser penúltimo tanto en la tabla general como en la acumulada.

“A FAS se le complicó ese partido allá en Santa Rosa y nosotros vamos también con esa idea de que va a ser un partido difícil para nosotros. El hecho que Limeño sea el último lugar, no quiere decir que vamos directo a traer el triunfo”, apuntó.