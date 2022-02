Águila apelará a dura sanción impuesta por la Fesfut de jugar a puerta cerrada

C.D. Águila anunció hoy que apelará a la dura sanción impuesta por la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) de jugar a puerta cerrada los siguientes dos partidos de local contra Alianza FC y C.D. FAS, lo que traería considerables pérdidas económicas al ser posiblemente los dos más taquilleros que tendría en el torneo Clausura 2022.

El ente federativo le impuso dos partidos de castigo y una multa de $1,000, por los hechos de violencia suscitados el pasado 24 de febrero de 2022 en el partido contra L.A. Firpo, luego que la afición invadiera el terreno de juego del estadio Sergio Torres Rivera, Usulután.

El equipo emplumado alega que los conatos de violencia sucedieron en la “Caldera”, por lo cual la responsabilidad recae sobre L.A. Firpo, que es el equipo que actuó de local y que, por lo tanto, debería haber garantizado la seguridad de los asistentes.

“Está ampliamente comprobado que la responsabilidad de desencadenamiento de los hechos sucedidos en el estadio usuluteco fue del equipo (Firpo) y barra locales. Fue notorio lo deficiente del plan de seguridad para el partido, lo que corre por cuenta del equipo local”, expuso el club negronaranja en un comunicado.

Asimismo, alega que “en el estadio Juan Francisco Barraza no pesan antecedentes de este tipo (invasión de cancha) por lo que nuestra sede no amerita una sanción de tal magnitud”, señalando además que el artículo 23 de las Bases de Competencia estipula que “solo es un juego de sanción, por ende, no es congruente con la resolución”.

Firpo, por su parte, fue castigado con jugar tres partidos a puerta cerrada y pagar una multa de $1,000.