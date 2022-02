Aficionados, prensa y cuerpo técnico cargan contra el VAR tras derrota ante Canadá

Todas las críticas apuntan directamente a Concacaf tras la dolorosa derrota de 0-2 de la Selecta frente a Canadá, debido a que implementó tarde el videoarbitraje (VAR), perjudicando enormemente a El Salvador en sus aspiraciones mundialistas y, cuando por fin lo introdujo, lo tuvo solo de “adorno” anoche en la primera vez que lo trajo al estadio Cuscatlán.

La jugada que está en el ojo del huracán fue la que se produjo al minuto 66, cuando Bryan Tamacas fue derribado en el área por Tajon Buchanan, falta que antecedió el primer gol de espaldas del rival, pero el árbitro estadounidense Armando Villarreal no quiso utilizar el VAR para revisar la jugada que hubiera podido cambiar el rumbo del partido.

“Yo acepto perder, y quiero felicitar a Canadá porque creo que ellos ya están en el Mundial y nosotros creo que ya estamos fuera, pero una cosa si me queda en duda, si tenemos VAR, ¿por qué no se utiliza en una jugada que es penal? No me gusta quejarme”, reaccionó el entrenador Hugo Pérez en la conferencia de prensa pospartido.

“Creo que a veces, porque no estamos arriba, no importa si El Salvador pierde o no, no me gusta porque si vamos a perder, lo haremos por dignidad, sin que nadie ayude a nadie, no tengo ninguna excusa: Canadá es el mejor equipo de la Concacaf, pero hay que ser justos, para eso está el VAR y Concacaf me desilusiona, porque si lo pusieron y dijeron que lo iban a usar, tendrían que usarlo”, agregó el seleccionador.

Hugo Pérez reveló que después del partido alguien le mostró el video y pudo constatar que claramente es penal. “Es penal porque el jugador no toca ni siquiera la pelota, se mete entre los pies a Tamacas y lo tumba”, recriminó.

A los lamentos se sumaron los aficionados en redes sociales, que muestran su malestar con Concacaf, así como los periodistas que reprocharon la labor del árbitro Armando Villarreal.

“De todos los árbitros que nos han arruinado partidos en eliminatorias, el peor es éste, Villarreal. Con VAR no tiene justificación. Era 100 % penal a Tamacas. Canadá fue mejor, mereció ganar, felicitaciones por el Mundial, pero el árbitro y el VAR son impresentables, dignos de la historia negra de Concacaf”, escribió el periodista deportivo Rodrigo Arias.

“¡Asaltada la Selecta en el estadio Cuscatlán! Increíble, queda claro que el VAR de Concacaf es selectivo o exclusivamente para algunos; no se mide con la misma vara, son una vergüenza”, reaccionó Mauricio Rivas de YSKL.

“Y además de estorbo en el Cuscatlán, ¿qué función cumplió el VAR hoy?”, publicó el periodista Néstor Hernández.