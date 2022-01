VIDEO | La reacción de Lewandowski porque Messi no votó por él en ‘The Best’

El delantero del Bayern, Robert Lewandowski, se dirigió hoy a la prensa luego de haber ganado el premio The Best de la FIFA, como el mejor jugador del mundo en 2021, superando al argentino Leo Messi.

Messi tuvo una reacción peculiar ayer en la ceremonia de los premios al enterarse que el polaco había ganado el galardón y ahora Lewandowski fue consultado sobre qué pensaba acerca de que el argentino no lo haya votado este año en The Best.

“En cuanto a la votación de Leo Messi, tendrías que preguntarle a él. Para el Balón de Oro creo que me votó en segunda posición, pero ahora ha decidido votar de manera distinta”, manifestó el delantero polaco.

“Sí puedo decir que yo le voté a él en segunda posición anoche”, añadió, pues primero puso a Jorginho, del Chelsea, y tercero a Cristiano Ronaldo.

Messi, por su parte, se decantó por Neymar, Mbappé y Benzema, pese a que en la gala del pasado Balón de Oro pidió a la FIFA entregarle el premio a Lewandowski por todo lo que hizo en 2020, cuando se anuló por la pandemia.

