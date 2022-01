Seleccionado playero vuelve al quirófano del Hospital Rosales por tercera vez en 7 meses

El pívot de la Selecta playera, Rubén Batres, fue notificado ayer que deberá someterse nuevamente a una intervención quirúrgica, apenas 15 días después de haber recibido el alta médica tras ser operado en el Hospital Rosales por una lesión en el tobillo derecho que le dejó un accidente sufrido el pasado 11 de noviembre cuando fue impactado por las aspas del motor de su lancha.

Esta será la tercera operación a la que será sometido el jugador en un lapso de siete meses, pues en a principios de junio de 2021 también pasó por los quirófanos para ser tratado por una lesión en la columna vertebral.

“Sigo con la limpieza de la herida, me volvieron a poner la máquina (Sistema VAC) para seguir avanzando, es lo que me han dicho los doctores. Me van a hacer otro injerto en la herida porque va avanzando, va sacando carne nueva, pero es necesario (la cirugía), para avanzar más rápido”, explicó el jugador al Instituto Nacional de los Deportes (INDES).

Batres visitó el área de Pequeña Cirugía del Hospital Nacional Rosales donde le cambiaron el Sistema VAC, que ayuda a disminuir el tamaño de la úlcera.

“A veces me siento triste de no poder caminar, ya quiero estar haciendo muchas cosas en mi vida, pero así es, hay que esperar”, explicó Batres.

Tras ser impactado por las aspas del motor de su lancha el pasado 11 de noviembre, el jugador sufrió una fractura en el platillo tibial izquierdo (rodilla) y una lesión en el tobillo derecho, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica en noviembre, y a pesar de que hay una buena evolución, será sometido a una nueva operación.