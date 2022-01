Lewandowski y Alexia Putellas ganan el premio ‘The Best’ de la FIFA

El polaco Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, ganó por segundo año consecutivo el premio The Best de la FIFA con cuatro puntos de ventaja sobre el argentino Leo Messi, exatacante del Barcelona y ahora en el París Saint Germain.

Mientras tanto, la española Alexia Putellas, centrocampista del Barcelona, superó con claridad, por catorce puntos, a la australiana Sam Kerr, y su compañera Jenni Hermoso acabó tercera.

La española, de 27 años, recibió el respaldo mayoritario de capitanes, seleccionadores, periodistas y aficionados después de un año auténticamente de ensueño, en el que se proclamó campeona de la Liga de Campeones, de la Primera Iberdrola y de la Copa de la Reina con un papel estelar, como también con la selección española de Jorge Vilda, que completó un 2021 pleno de victorias sin encajar gol alguno.

Putellas, que sucede en el palmarés del galardón a la inglesa Lucy Bronze, ya había sido premiada como mejor centrocampista de Europa por parte de la UEFA y mejor jugadora por el organismo continental, así como con el Globe Soccer Awards.

Putellas, que se declaró “muy feliz”, quiso agradecer especialmente a todas sus compañeras, porque “esto es de todas”. “Sin duda esto va a hacer que sigan con la misma motivación o más para este año. Espero que tengamos otra vez muchísimo éxito”, apuntó.

Mientras tanto, en masculino, con el portugués Cristiano Ronaldo fuera de la terna final por primera vez en estos galardones, Lewandowski superó a Messi, que había vencido en 2019, fue segundo los años del triunfo de Cristiano y tercero en la edición de 2020 tras el polaco y el luso.

El ‘9’ del Bayern Múnich es el gran goleador de los últimos tiempos, referencia ineludible de la selección polaca, en la que no consigue éxitos de relevancia, y del bloque bávaro, uno de los grandes del fútbol mundial.

En el The Best no bastó la participación decisiva de Messi para que Argentina ganase la Copa América. Su irregular actuación en sus últimos meses en el Barcelona y la poco brillante en el tiempo que lleva en el PSG elevan a la cima de nuevo a Lewandowski, que completó un magnífico 2021 en el que ganó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania además de marcar 69 goles a lo largo de un año natural (2021).

También, tras marcar 41 tantos en una misma temporada de la liga teutona, superó el histórico registro de Gerd Müller, a quien se rindió un breve pero emotivo homenaje en la gala tras su fallecimiento el pasado año.