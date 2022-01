Legionario salvadoreño: “Nadie quiere jugar en el frío”

Para el legionario Eric Calvillo USL, que juega en El Paso Locomotive FC de la USL Championship, el factor “clima” será una desventaja para ambas selecciones, no solo para El Salvador, pues tampoco los jugadores de Estados Unidos quieren jugar bajo esas temperaturas.

“A ellos tampoco les gusta. Es un lugar para cualquiera. Nadie quiere jugar en el frío, pero eso es a lo que nos vamos a enfrentar. Solo hay que entrar con la mentalidad de ganar y echarlo todo”, manifestó el jugador mientras entrena en Indianápolis.

De acuerdo a Calvillo, tiene varios amigos en la selección estadounidense con quienes tuvo la oportunidad de compartir.

“Tengo amigos ahí. Jugué con Pulisic, con Tyler Adams, Mckeni. Va a ser bonito jugar contra ellos otra vez, son mis amigos fuera de la cancha pero el día del partido será otra cosa. Quiero ir a jugar bien y ganar con el equipo, enseñarles a todos que con El Salvador podemos hacer algo diferente y enseñarles que nosotros también podemos jugar”, dijo el seleccionado.

Calvillo ya está acostumbrado a jugar en bajas temperaturas y asegura que a él le favorece.

“Yo ya he jugado en el frío y me gusta, lo único es cuando te pega la pelota en la cabeza que duele un poco más, pero quitando eso no es problema para mí. Me gusta porque siento que puedo correr sin parar, sin descansar”, apuntó. “Sabemos que será un partido difícil, pero nosotros creemos que podemos ganar y lo vamos a hacer”, zanjó.