Hugo Pérez: “Matemáticamente no estamos fuera del Mundial todavía”

“Estamos peleando todavía por tratar de acercarnos a un cuarto lugar”, esa ha sido la reacción en general de los salvadoreños tras el triunfo de 0-2 obtenido en Honduras, citando las propias palabras del técnico de la Selecta, Hugo Pérez, al terminar el partido.

El entrenador aceptó que Honduras “nos dominó en varias facetas el segundo tiempo”, y de no ser por el portero nacional Mario González, sumado a su falta de definición, otro sería el desenlace del partido que la prensa estaría escribiendo.

Hugo Pérez considera que la pérdida del balón en el segundo tiempo se dio a que los muchachos “entraron en desesperación”. “Nosotros tuvimos un poquito de duda porque dejamos de hacer lo que habíamos hecho en el primer tiempo: salir jugando un poco más y tener la pelota más”, opinó el seleccionador.

Pero, su discurso lo centró más que todo en el aporte amínico que dará al grupo de cara al choque del próximo miércoles contra Canadá, la por hoy, “mejor selección de Concacaf” y en las esperanzas que abre para soñar con ese cuarto puesto en la Octagonal.

“Hoy celebramos y ya mañana comenzamos a pensar en Canadá. Matemáticamente no estamos fuera todavía, pero vemos los cuatro que están arriba ahorita y no sé si va a ser posible alcanzarlos. En el fútbol no se sabe”, indicó.