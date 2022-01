Hard Rock Cafe incluirá a “Messi” en su menú

La cadena Hard Rock Cafe incluirá a partir del 1 de marzo en la carta de sus restaurantes repartidos por el mundo la hamburguesa “Messi”, que cuenta con 10 ingredientes y la “bendición” del futbolista argentino del Paris Saint-Germain.

La hamburguesa que lleva el nombre de Leo Messi es tan potente como el exjugador del FC Barcelona, según la descripción que hace Hard Rock Cafe en un comunicado para anunciarla.

En un pan brioche tostado la “Messi” lleva no una, sino dos porciones de carne, además de queso provolone, chorizo en rodajas, cebolla roja caramelizada, lechuga romana y rodajas de tomate, todo ello aderezado con una salsa picante y ahumada.

Quienes deseen una “Messi” reforzada pueden añadir huevo frito y patatas fritas pagando un suplemento.

Desde mediados de enero ya se puede probar la hamburguesa “Messi” en dos restaurantes de Hard Rock Cafe en el sur de Florida -Miami y Hollywood- como parte de un programa piloto antes de su lanzamiento mundial.

Esta versión del plato estrella de Hard Rock Cafe, la Steak Burger, es la última innovación en la campaña “Live Gretaness” de Hard Rock International y se lanza en asociación con Lionel Messi, dice un comunicado de la cadena que se inició a partir de un restaurante abierto en Londres en 1971 y tiene locales en Nueva York, Sydney, París, Buenos Aires y Ciudad de México, entre otra ciudades.

“Es un honor llevar nuestra asociación con el futbolista mundialmente reconocido Leo Messi la campaña ‘Live Greatness’ al nivel siguiente”, dijo Jon Lucas, directivo de Hard Rock International.

Starting today, #LetsGetMessi! Leo Messi’s #MessiBurger is available NOW only at Miami and Hollywood Florida Hard Rock Cafes! #LiveGreatness@WeAreMessi@HardRock pic.twitter.com/wwUrEFUeUW

— Seminole Hard Rock Hollywood (@HardRockHolly) January 11, 2022