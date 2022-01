El VAR llega al estadio Cuscatlán por primera vez en partido contra Canadá

El VAR llega tarde para la Selecta. Al menos esa la percepción del técnico Hugo Pérez al ser consultado sobre el recurso del videoarbitraje que se implementará por primera vez en los partidos de la Octagonal de enero, cuando El Salvador enfrente a Estados Unidos y Honduras, el 27 y el 30.

Al estadio Cuscatlán llegará por primera vez el 2 de febrero cuando la Selecta se mida ante Canadá en la jornada 11 de la Octagonal, según lo confirmó el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Hugo Carrillo, a la revista Le Bleu.

“Efectivamente tendremos VAR en los tres partidos que se tengan en las fechas FIFA correspondiente a enero”, indicó al medio.

Pero para Hugo Pérez la Concacaf “cometió un error” al no haberlo implementado desde el inicio de la eliminatoria, sobre todo al tratarse de un torneo tan importante en el que están en juego los boletos para la Copa del Mundo.

Y no es para menos… Si el VAR se hubiera aplicado, otra hubiese sido la historia para la Selecta en las visitas a Costa Rica y Panamá, donde hubo errores evidentes, tras la sanción de un penal polémico frente a la primera y un gol en claro fuera de juego ante la segunda, que le costaron dos derrotas a El Salvador.

“En lo personal te puedo decir que me da igual ya porque los equipos que están arriba de nosotros, los que nos ganaron, ya a nosotros no nos sirve que nos den el VAR. Creo que cometió un error la Concacaf porque en un torneo tan importante como para ir a un Mundial no se podían dar el lujo de no tener VAR desde el principio”, manifestó Hugo Pérez al programa La Polémica de Canal 4.

“Hoy lo quieren poner, pero no sé para qué, porque al final hay cuatro equipos arriba de nosotros o los otros cuatro que están compitiendo, que queramos o no el VAR tenía que haber sido utilizado porque en algunos partidos para nosotros, personalmente, creo que hubiera sido de beneficio, pero hoy es muy tarde. No sé si están justificando todos los errores que cometieron al no hacerlo al principio”, consideró.

Según Carrillo, en los próximos días se hará una inspección al estadio Cuscatlán para la instalación de la tecnología que se utilizará por primera vez en El Salvador.

La señal que utiliza el VAR para funcionar es la de las televisoras que tienen los derechos de transmisión, mientras que el software y todo el equipo tecnológico lo traerá una empresa avalada por FIFA y Concacaf para la implementación del VAR.