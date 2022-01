Dos bajas a última hora en la Selecta para el partido ante EE.UU.

El seleccionador Hugo Pérez confirmó esta mañana, previo al viaje de la Selecta a Indiana, Estados Unidos, que no podrá contar con el legionario Christian Martínez, quien milita en el AD San Carlos de Costa Rica, y último en incorporarse a los trabajos de la Azul, debido a que dio positivo a su prueba de COVID-19 ayer, tras arribar al país el pasado domingo.

“Tenemos un caso que es Christian Martínez que ayer dio positivo, entonces va a permanecer unos días acá y después se incorpora con nosotros”, comentó el entrenador en la conferencia de prensa brindada esta mañana.

Otro caso positivo que amenazaba era la del delantero Nelson Bonilla, quien a través de sus redes sociales había anunciado días atrás que se encontraba contagiado, presentando algunos síntomas; sin embargo, Hugo Pérez dijo que se mantiene positivo en que podrá contar con él en el partido contra Estados Unidos, que se realizará el próximo 27 de enero.

“Nelson Bonilla se incorporará hasta fecha FIFA al igual que Enrico (Dueñas)”, explicó el seleccionador. “Bonilla, esperamos que esta semana pueda jugar ya, entonces esperamos que para fecha FIFA esté con nosotros”, añadió.

Otra baja que tendrá la selección nacional para los partidos de la Octagonal en la ventaja de enero es la de Joshua Pérez, por trámites legales.

“En cuento a Joshua, él tiene un problema porque está esperando su ciudadanía italiana, entonces el abogado que le está tramitando todo eso le pidió que para no perjudicar, no tiene que salir del país, entonces no puede venir”, ahondó el director técnico.