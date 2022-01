Alex Roldan: “Yo tengo mucho amor para el país de mi madre”

El jugador de El Salvador nacido en Estados Unidos, Alex Roldan, charlo sobre varios tópicos a las puertas de enfrentar a la selección del país en el que nació, como qué significa para él llegar a portar el gafete de capitán en tan poco tiempo, por qué se decidió a representar este país y además confesó que prefiere mil veces el platillo típico salvadoreño a la comida rápida del norte.

“Es un orgullo ser el capitán para este equipo y para este país, como todos saben tenemos el ánimo para regresar a un Mundial un día y estamos luchando por llegar a esa meta y ser la persona que va a estar al frente de todos ojalá dando el paso derecho siempre con orgullo y con el ánimo para ganar y enseñarle al país que podemos jugar muy bien”, manifestó a la sección Selecta Responde de la Selecta TV.

Los aficionados también le preguntaron si prefiere pupusas o hamburguesas, a lo cual el capi respondió: “Es fácil: pupusas cada día, yo escojo pupusas donde sea, pero las de mi mamá son las mejores que he probado. Me gustan revueltas, de queso con frijoles, hasta de loroco y me mamá hace unas de espinacas que son muy buenas”.

Broldan approved ✔️ 📍 Salvadorean Bakery pic.twitter.com/wHTbZiZKCg — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) December 16, 2021

En cuanto a por qué se declinó por El Salvador para jugar a nivel de selección cuando tenía opción en Guatemala o, ¿por qué no?, esperar por un llamado de la US Soccer, el polivalente jugador resolvió: “Yo tengo mucho amor para el país de mi madre, de El Salvador, y también para el de mi padre, de Guatemala, tengo el mismo amor, pero yo sentí que estaba conectado con El Salvador con el fútbol de ahí, y creo que en muchas cosas podría encontrar razón para escoger a El Salvador y yo creo que me ha ido bien y también creo que vamos en un paso muy bien como equipo”.