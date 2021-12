Sergio Agüero se retira: “La salud es lo primero”

El jugador argentino Sergio ‘Kun’ Agüero anunció este miércoles, a los 33 años de edad, su retirada del fútbol profesional debido a la arritmia cardíaca que sufrió el pasado 30 de octubre en un partido con el FC Barcelona, su último club como jugador profesional, una decisión que ha tomado porque, según dijo, “la salud es lo primero”.

El anuncio tuvo lugar en un acto celebrado en las gradas del Camp Nou a la que asistieron, entre otros, el presidente de la entidad catalana, Joan Laporta, la plantilla del Barcelona, y Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, club en el que Agüero militó entre los años 2011 y 2021.

“Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro, pero estoy muy feliz por la decisión que tomé. Lo primero es mi salud”, explicó entre lagrimas el internacional argentino, exjugador de Independiente de Avellaneda, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona.

El club azulgrana instaló una tarima en la tribuna del estadio, donde colocó también una pantalla con una foto del jugador con la zamarra del Barcelona y el mensaje “Culer una vez, culer para siempre”.

Apareció pasado el mediodía Agüero, acompañado en el atril por Laporta, y se sentó en una silla junto al presidente. Estuvo tres minutos llorando hasta que empezó un discurso explicando los motivos de su decisión.

“Tomé la decisión hace diez días. Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas”, afirmó el jugador argentino, quien desveló que “seguro” que seguirá vinculado con el fútbol.

El pasado 30 de octubre, Agüero tuvo que retirarse antes de que finalizara la primera parte del partido de LaLiga ante el Alavés por un malestar torácico que después se detectó que había sido causado por una arritmia cardíaca.

El 1 de noviembre, el club emitió un comunicado en el que informaba de que el futbolista sería baja mientras se evaluaría “la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación”.

Finalmente, los médicos han determinado que esta dolencia cardíaca no le permitirá seguir jugando en la élite.

“Cuando me hice la primera prueba física en la clínica, los médicos me llamaron para decirme que había una posibilidad muy grande de que no siguiera como profesional. No fue fácil, lo venía procesando por lo que me decía el médico. Cuando me llamaron y me dijeron que era definitivo, tardé unos días más en procesarlo”, relató.

No obstante, el ‘Kun’ envió un mensaje optimista sobre lo sucedido: “Al final que me haya pasado ahora con 33 años es positivo, porque hoy estoy contándolo”.

Después de su discurso, el argentino se mostró más relajado respondiendo las preguntas de los periodistas para repasar su carrera.

Agüero, reconoció que le hubiera gustado ganar “más cosas”, si bien se mostró “muy contento” por los títulos conseguidos a nivel de clubes y de selección.

Agüero pone fin abruptamente a una carrera brillante. En el 2003, debutó con tan solo 15 años en el Independiente de Avellaneda argentino, dio el salto a Europa con la zamarra del Atlético de Madrid (2006-2011) y se convirtió en leyenda durante 10 años en el Manchester City 2011-2021, donde acabó su etapa siendo el máximo goleador de la historia del club inglés con 260 goles.

Fichó libre el pasado verano por el Barcelona y tan solo disputó 165 minutos repartidos en cinco duelos.

En la selección argentina, se convirtió en un escudero de lujo de Leo Messi, y el pasado verano conquistó la Copa América. Junto a Messi también había conquistado el título olímpico, en Pekín 2008.

Al ser preguntado por cómo definiría su carrera, el exjugador esbozó una sonrisa para cerrar el acto: “Prefiero que la gente diga que es lo que merezco, que ellos pongan el nombre que quieran en mi carrera. No voy a decir que soy un crack”.

El acto se clausuró con una foto de familia con, entre otros, Antonio López, representando al Atlético de Madrid, Pep Guardiola, el director deportivo del City, Txiki Begiristain, y el entrenador del Barcelona Xavi Hernández.