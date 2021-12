Seleccionado Walmer Martínez ya tiene nuevo club en Estados Unidos

El seleccionado nacional Walmer Martínez, de los delanteros en que Hugo Pérez ha puesto su confianza en la Selecta, fue anunciado hoy como el primer fichaje del Monterey Bay FC, USL Championship, el equipo que lo vio nacer y crecer.

El legionario de 23 años, nacido en Santa Cruz, California, regresa a su casa, tras su paso por el Hartford Athletic.

“Todavía no puedo creer que mi sueño se esté haciendo realidad… Jugaré en casa delante de toda la gente que me apoyó a lo largo de mi carrera. Me vieron crecer, solo como jugador, sino, lo más importante, como persona. Mi familia, mis amigos y mi comunidad podrán venir a apoyar a su equipo profesional de local. Es mucho más que solo un equipo… Es una etapa en la que diferentes culturas se unificarán y unirán a nuestras comunidades. Estoy tan feliz y honrando de anunciar que soy el primer fichaje en la historia para Monterey Bay”, anunció el jugador.

Monterey Bay FC es un club nuevo, que se estableció en 2021, y es miembro del la USL Championship, el segundo nivel del sistema de la liga de fútbol en Estados Unidos.

“Estamos tan emocionados de traer a Walmer de regreso a casa, en la Bahía de Monterey, para nuestra primera temporada. Su experiencia con la USL y con el equipo nacional de El Salvador serán una parta fundamental en la fundación de nuestro club”, comentó el presidente de Monterey Bay, Mike DiGiulio.

“Donde crecí el fútbol era la manera de sobresalir. Mi madre trabajó muy duro para que yo pudiera mantenerse en el juego. Fui creciendo en el deporte viajando por todo el mundo, pero ahora regreso a casa”, dice Walmer en el video que su nuevo compartió anunciando el fichaje.