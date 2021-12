Primeras bajas en Águila tras su eliminación

Luego de la eliminación temprana de C.D. Águila en el torneo Apertura 2021, tras caer derrotado en la tanda de penales por el Once Deportivo en los cuartos de final, el equipo migueleño ya piensa en el próximo torneo para lo cual prescindirá de algunos jugadores.

Según lo adelantado hace algunas semanas por el vicepresidente del conjunto emplumado, Alejandro González, no seguirán en el equipo Ronald Rodríguez y Styven Vásquez, quienes no quisieron renovar, pese a la atractiva oferta económica que les había presentado el club.

A ellos se suma el También el lateral izquierdo hondureño Elison Rivas, quien se despidió de la afición migueleña con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

“Muchas gracias a todos los que me apoyaron en este proyecto, gracias a C.D. Águila por haberme dado la oportunidad de vestir esta camisa y poder ser parte de esta gran familia. Me voy orgulloso de mí mismo, tal vez no se dio el objetivo pero se hizo lo que se pudo. Dios tiene el control de todo, espero algún día volver para darles la copa que tanto les prometí. Gracias a todas las personas que me dieron sus cariños y palabras de aliento. Viva Águila”, manifestó el jugador, que se lleva al cuadro emplumado en su corazón.

El lateral izquierdo Marlon Trejo es otro de los jugadores que terminó contrato, por lo que ahora es agente libre. El jugador se marcharía del club tras una larga trayectoria de siete años en el equipo negronaranja, pues llegó al club en 2014 procedente de Firpo.