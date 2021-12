Por primera vez un equipo integrado 100 % por mujeres competirá en el Dakar

Con 60 mujeres en carrera, 34 de ellas en la categoría de Clásicos, se presenta el Dakar de 2022 en Arabia Saudí, lo que supone un récord de participantes femeninas y un equipo histórico integrado al 100 % por mujeres, con Mercedes Martí al volante y Margot Llobera de copiloto.

Esta cifra, sin embargo, podría verse reducida debido al coronavirus. La española Sara García, piloto de motos de Yamaha, dio positivo el lunes en la prueba PCR que se realizó al aterrizar en Yeda y está pendiente de que la organización decida si se hacen más test a los infectados este jueves para confirmar los resultados antes de dejarles fuera de la cita.

“Sin duda el Dakar 2022 no ha empezado como esperaba, pero ahora sólo me queda mantener una actitud positiva y esperar que eso sea lo único que tenga positivo en mí. No paro de pensar en todas aquellas personas que estáis detrás de este proyecto, que lo habéis hecho vuestro y que así me lo trasmitís cada momento. Por ello, lucharé hasta el último minuto. ¡Mil gracias por vuestro apoyo!”, escribió en redes sociales antes de confirmar a EFE que se encuentra “físicamente perfecta”.

A la espera de confirmar su presencia o baja en el rally, Sandra Gómez (Husqvarna) sí superó las pruebas y podrá estrenarse en la categoría de motos. Es la primera madrileña en hacerlo, con el difícil reto de hacer olvidar a Laia Sanz, ahora en coches.

La catalana, tras 11 ediciones seguidas en moto, con un noveno puesto en la general en 2015 como mejor posición, se pasó a las cuatro ruedas para la presente edición. Y lo hará en un equipo de garantías como el Mini X-raid, con el que Carlos Sainz y el francés Stéphane Peterhansel vencieron en 2020 y 2021, respectivamente.

Además, la categoría de coches contará con la copiloto Mónica Plaza (Chevrolet), guiando los pasos de su padre Manuel.

En prototipos ligeros aparece la burgalesa Cristina Gutiérrez como una de las candidatas a hacerse con el triunfo en la general. En 2021 fue la primera mujer española que ganó una etapa y la segunda en la historia del Rally Dakar. Ahora acude como la vigente campeona de la Copa del Mundo de la categoría.

En la categoría de prototipos ligeros T3, confeccionados por preparadores especializados, trampolín para equipos y antecámara de la categoría de coches, aparece el ‘CMR Group Women Dakar Team’, el primero que participará con un equipo 100 % femenino, que hoy dio negativo a las pruebas PCR de COVID-19, por lo que se declara listo para la expedición.

Lo forman la pilota Mercedes Martí y la copilota Margot Llobera en el prototipo y las mecánicas Jessica Nebra, Iona Hernández, Nuria Gaja y Anna Farré, que ejerce como jefa de equipo.

En T4, vehículos de serie, participará Rosa Romero (Can-Am), mujer de Nani Roma, por novena vez, la segunda en coches ligeros tras siete en motos.