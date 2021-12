Michell Mercado jugará con la Selecta ante EE.UU., Honduras y Canadá en la Octagonal

Es casi un hecho que el delantero colombiano de Alianza FC, Michell Mercado, jugará con la Selecta los partidos de la Octagonal de enero y febrero, contra Estados Unidos, Honduras y Canadá, al marchar por buen camino su proceso de nacionalización salvadoreña.

Al menos así lo confirmó esta tarde el director deportivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Diego Henríquez, quien anunció en el programara Güiri Al Aire que el colombiano cumple con todos los requisitos para su naturalización y que entra en los planes del seleccionador nacional Hugo Pérez.

“Estará en enero con 29 años y aportará para el resto de partidos de la selección. Michell Mercado podría ser un jugador importante que llega con la edad de otros como Eriq Zavaleta”, dijo Henríquez al programa deportivo.

Entre los requisitos, FIFA pide al menos 5 años viviendo en el país que lo solicita y Michel los cumple al llegar a El Salvador en 2015 para jugar en el Roble de Ilobasco de Segunda División.

Luego dio el salto a Primera División con el Vencedor y después se le dio la oportunidad de estar en Alianza en 2020.

“No podemos tener 30 jugadores de 21 años, necesitamos jugadores experimentados que nos aporten no solo en el esquema, sino también fuera del campo… Son jugadores que sirven de ejemplo que los jóvenes pueden ver”, añadió Henríquez.

“Estoy inscrito como extranjero y estoy esperando la oportunidad de poderme nacionalizar para poder ocupar la plaza de nacional, no es mi país pero tengo mi familia aquí y me siento un salvadoreño más, la verdad, por todo lo que me ha dado”, declaró Michell al programa Minuto Albo en octubre de este año.