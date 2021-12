El “tridente” que llevará Hugo Pérez contra Estados Unidos

La afición le venía exigiendo delanteros al seleccionador Hugo Pérez y ahora ha resuelto el problema no con uno, sino con tres atacantes, tras el llamado a la Selecta de los colombianos Michell Mercado y Brayan Gil, cuyos procesos están en trámite, así como el de Nelson Bonilla, quien regresa a la Azul y Blanco en enero.

El director deportivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Diego Henríquez, adelantó en el programa televisivo La Polémica de Canal 4 que el delantero del Port FC de la Liga de Tailandia, quien no había podido atender el llamado a la Selecta por temas de restricciones de covid en aquel país, volverá a la Azul para el campamento de enero que realizará El Salvador en Estados Unidos con la intensión de adaptarse a las condiciones climáticas del país norteamericano, al que enfrentará el próximo 27 de enero.

Asimismo, espera poder llevar a Brayan Gil, quien finalmente aceptó vestir la Azul y Blanco, pero no es seguro que realice el campamento debido a que su club el Alianza Petrolera, de Colombia, podría no cederlo al no ser Fecha FIFA. Si no lo presta, Hugo Pérez contaría con él hasta los partidos oficiales.

“Ofensivamente, sí nos van a dar un cambio, en el caso de Brayan nos da un ‘9’ que no habíamos podido tener en el proceso. Habíamos podido tener a Nelson al principio del proceso, pero por temas covid no lo habíamos podido traer de regreso, pero en enero sí va a estar”, manifestó el director deportivo.

Además, llevarán al colombiano Michell Mercado, otro de los que se espera cumpla con su proceso de nacionalización en los próximos días, pues el trámite para que juegue con la Selecta “es un poco más fácil”, al tener más de 5 años viviendo en El Salvador, estar casado con una salvadoreña y tener hijos salvadoreños.

“Vamos a poder tener, si lo ves en cuestiones de que salgan en los procesos y puedan estar elegibles: a Nelson, que vuelve, una buena alternativa como ‘9’ que no habíamos tenido como tal; a Brayan Gil, otra opción de ‘9’; y a Michell, una opción en los extremos; tres alternativas que no se habían podido tener en ninguna de las fechas de la Octagonal”, apuntó Henríquez, dando esperanzas a la afición salvadoreña.

Cabe aclarar que en el caso de Mercado, lo utilizaría de extremo, posición en la que ha rendido grandemente en Alianza FC, al ser el máximo asistidor.

De él destaca la potencia, la velocidad, su porte físico, su capacidad para asistir y, además, “tiene gol”.