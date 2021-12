Amistoso entre Águila y Santos Laguna se pospone por aumento de covid en Texas

El amistoso internacional entre Santos Laguna de la Liga MX y Club Deportivo Águila de El Salvador se pospuso hoy debido al aumento de casos de COVID-19 en el condado de Harris, Texas, Estados Unidos, anunció hoy la promotora del evento Zamora Live.

El juego estaba originalmente programado para jugarse el próximo domingo 2 de enero en el PNC Stadium, donde jugó recientemente la Selecta contra la selección de Ecuador.

La organización aún dio fecha de reprogramación, asegurando que la anunciará en los próximos días.

Santos Laguna visitaría el estadio PNC por primera vez desde el 29 de diciembre de 2018, cuando se enfrentó al Club América frente a 21,853 espectadores con entradas agotadas, que presenciaron el empate 1-1.

Mientras que Águila jugaría su segundo partido en Houston y el primero desde la Dynamo Charities Cup 2010 en el Robertson Stadium. El Dynamo resultó victorioso esa noche, venciendo al Águila por un marcador final de 4-0.

Águila es uno de los clubes más exitosos históricamente en la máxima división de El Salvador, habiendo ganado 16 campeonatos de Primera División, una Copa Presidente y la Copa de Campeones de la Concacaf 1976.

The game is set to take place at a later date in 2022.

— PNC Stadium (@PNCStadium) December 23, 2021