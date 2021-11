VIDEO | Los últimos momentos que vivió Jimena Ramírez junto a sus compañeras

La noticia del asesinato de la jugadora Claudia Jimena Granados Ramírez, 23 días después de su desaparición, que derivó en una búsqueda exhaustiva por parte de sus familiares y amigas, ha causado consternación en el fútbol femenino nacional, que desde ayer llora su pérdida, con el hallazgo del cuerpo por parte de las autoridades.

Jimena Ramírez jugó en tres equipos de la Liga Femenina como Alianza Women, Atlético Marte y Sonsonate FC, además de otros cuadros a nivel amateur, donde se hizo de muchas amigas, quienes la recuerdan como una “gran persona”, “divertida”, con una “sonrisa única” y como una “campeona” que llegó a contagiar la vida de todas.

“¡Descansa en paz, Jime! Aún no puedo aceptar tú pérdida quisiera que todo fuera una pesadilla, gracias por las risas y los juegos que nos regalaste, jamás te vamos a olvidar, un abrazo de gol hasta el cielo, campeona”, le dedicó la jugadora de Alianza Women, Camila León.

“Solo quiero agradecer a Dios por permitirme haberte conocido dentro y fuera de cancha, eras una gran persona mi Jime. Gracias por tu amistad y confianza, por todos los momentos que hiciste especiales con tus locuras. Por acá, jamás se te olvidará… Me quedo con tu risa escandalosa, con tus baños que quedaban marcados en las piernas, con cada plática de madrugada, te amo, un abrazo de gol hasta la tribuna más alta, que en paz descanses mi Jime. ¡Increíble lo qué pasa en nuestro país!”, le escribió Stefanny Campos.

“Hasta el cielo te mando mil abrazos. ¡Gracias por tanto! Veré el cielo y te veré ahí, como mi ángel. Te amo”, le dedicó la seleccionada Gaby Portillo, quien también estrechó un vínculo fuerte de amistad con la futbolista.

Jimena en uno de los momentos divertidos que vivió junto a sus compañeras. /Cortesía

Lo que hizo por Atlético Marte

Por su parte, su exentrenadora, Tatiana Aguilar, contó una de las mejores experiencias que vivió junto a Jime, cuando la dirigió en Atlético Marte en la Liga Femenina.

“Por la falta de recurso solo teníamos 6 jugadoras en el bus y, soy honesta, estuve a punto de tirar la toalla, íbamos a jugar contra Chalatenango, pero tuve 2 jugadoras que me dijeron: ¡Vamos profe! ¿Qué perdemos? Me hicieron recordar que el fútbol es nuestra pasión. Y salimos para el juego, en el camino salieron de la nada 4 jugadoras más y dijimos ‘vamos con 10, no importa’, y Jimena nos llamó y dijo que saldría de trabajar para ir a jugar y nos ilusionamos”, comenta la entrenadora.

“Fue una odisea llegar a ese juego, ya íbamos súper tarde y veníamos hablando con ella y venía siguiéndonos; el bus no podía pararse porque íbamos en tráfico, prácticamente nos ha seguido hasta que nos alcanzó. Ese día nos volvimos 11 jugadoras y llegamos a Chalatenango. ¡Ganamos! Ese día se volvieron mis guerreras. Me siento triste porque fue alguien que dejó todo por estar con nosotras. No tengo una foto de ese día, pero el recuerdo siempre estará, después de ese juego no volvimos a perder. Y clasificamos en segundo lugar del grupo. Qué orgullo haberte conocido, Jime, Dios te tenga en su gloria”, contó la profesora.