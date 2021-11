¿Por qué enterraron sin corazón a Maradona? Conoce la historia secreta

A un año del aniversario de la muerte del futbolista argentino Diego Armando Maradona, quien falleció un 25 de noviembre de 2020, a la edad de 60 años, salen a la luz más detalles sobre su deceso, el cual aún no ha podido ser totalmente esclarecido por la justicia argentina.

Se sabe que el cuerpo “10” fue enterrado sin corazón, pero, ¿dónde está guardado y por qué decidieron extraerlo de su cuerpo? Esta es la historia secreta.

A Maradona le extrajeron el corazón en la operación de autopsia como parte de un procedimiento habitual, al no estar definidas las causas de su muerte, pero los especialistas también le sacaron el hígado y los riñones.

Según los archivos de la autopsia, se decidió extraer esos tres órganos “porque eran los que mayor información podían aportar para determinar la causa de muerte de Diego”.

Una semana después de su fallecimiento, los órganos fueron trasladados al Departamento de Anatomía Patológica de la Superintendencia Científica de la Policía para ser sometidos a estudio, según el medio Infobae.

Luego, dos fiscales se trasladaron a esa dependencia, ubicada en La Plata, para certificar que todo marchara correctamente, pero en el camino se encontraron con un operativo especial, con distintos cordones y retenes, debido a que una barra brava planeaba robarse los órganos.

De acuerdo a Infobae, un informe de inteligencia de esa fuerza policial alertaba era la barra brava de Gimnasia la que estaba “planeando un ataque a esa sede con el objetivo de robarse el corazón de Maradona y guardarlo como trofeo”.

“A veces el estudio tarda varios días por lo que vos, como investigador, no podes quedarte con el cuerpo hasta que terminas de analizar cada vícera para después devolvérselo a la familia completo. Lo que se suele hacer es entregar el cadáver cómo está. Por lo general, esas cosas no se cuentan porque no son agradables para la familia”, se explicó al medio.

Pero la Justicia ya determinó dónde quedarán almacenados esos órganos y por cuánto tiempo.

Estos quedarán resguardados por los próximos 10 años en formol y durante todo ese tiempo, el órgano vital de Diego quedará en custodia del Departamento de Anatomía Patológica que pertenece a la Policía Bonaerense.