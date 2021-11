Hugo Pérez: “Si Tomás Romero se viene con nosotros tenemos arqueros para 10 años”

Para el amistoso de este viernes 4 de diciembre frente a Ecuador, todos los ojos están puestos en Tomás Romero, quien ha sido llamado por Hugo Pérez para defender la portería de la Selecta, aunque el arquero aún no se decide a darle el ‘sí’ a El Salvador, al esperar una posible convocatoria de la selección de Estados Unidos a futuro.

“Es importante darle tiempo porque es un jugador joven. La realidad es esta: si Estados Unidos lo llegara a llamar básicamente, así como le pasó a Jeremy Garay que lo llamaron (a la sub-20) aunque ya lo habíamos traído nosotros, se van a ir a probar y a ver qué pasa. A mí eso no me afecta, ni me duele, ni pienso que somos plato de segunda mesa”, manifestó Hugo Pérez en la conferencia de prensa brindada esta mañana.

“La realidad de hoy es que si un jugador internacional tiene tres opciones de ir a un país, él va a escoger lo que la familia dice, lo que él piensa y si encaja en esa selección porque no en todas encajas aunque seas bueno”, amplió.

Tomás Romero, de 20 años, ya vistió la Azul y Blanco en el Preolímpico que disputó la Selecta sub-23 en Guadalajara, pero después rechazó el llamado de la Selecta previo a la Copa Oro, con la esperanza de llegar a representar a las Barras y las Estrellas.

“A Tomás lo único que yo le he dicho, en lo que he hablado con él, es que lo piense bien, le he dado las opciones de nosotros y le he dado las opciones de Estados Unidos, porque conozco bien Estados Unidos, y ya después él va a decidir. Yo no lo voy a presionar”, indicó Pérez.

De lo que sí está consciente es de lo mucho que ganará si el jugador le llega a dar el sí definitivo.

“Si él se viene con nosotros tenemos tres arqueros para 7, 8 o 10 años fácil. No tendríamos ningún problema en la portería. Tenemos a los dos nacionales que son los mejores y Tomás incrementa el potencial de la competición… Si se decide por nosotros qué bien, sino, pues, está Mario (González) y está (Kevin) Carabantes. No hay que hacer novela”, cerró.