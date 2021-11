Hugo Pérez: “Me equivoqué con Panamá, lo acepto”

Con un rotundo “me equivoqué con Panamá, lo acepto”, el técnico de la Selecta, Hugo Pérez, analizó a cabeza fría lo sucedido el martes pasado, al permitir la remontada de los canaleros en la Octagonal, derrota que dejó casi con un pie fuera del Mundial a El Salvador.

“En el partido contra Panamá no tuvimos intensidad, no tuvimos garra, no supimos manejar la situación, es el partido que menos me ha gustado”, sinceró en el programa Fanáticos Radio, añadiendo que “después del partido que perdimos en Panamá me sentí mal porque hubo muchas cosas que no hicimos bien”.

También habló sobre el tema de los amaños que empañó el fútbol nacional, perdiéndose una base buena de jugadores, por lo que ahora intenta cimentar otra con sangre joven.

“Lo de los amaños nos arruinó, perdimos jugadores extraordinarios, eso nos perjudicó mucho y nos marcó como país”, aseguró.

“En Estados Unidos te hablan de los salvadoreños como vendidos, y uno quiere transformar esto, nadie es perfecto pero se puede hacer lo correcto… Mientras yo esté haré todo lo posible para que la selección tenga una cara que no teníamos, tenemos que recuperar la reputación como Federación y como país”, añadió.

En cuanto a lo que se viene a inicios del próximo año, Hugo Pérez aseguró que continuará batallando hasta el final, mientras haya chances matemáticas de pelear por un boleto al Mundial.

“Vamos a pelear hasta lo último, matemáticamente no estamos fuera, quedan 18 puntos en disputa”, indicó.

“No vamos a regalar puntos a nadie, enero es crucial para nosotros, quiero tener a los jugadores dos o tres semanas para poder trabajar con ellos”, agregó.