Fito Zelaya coloca a “Mágico” González como su referente

El delantero de Alianza FC, Fito Zelaya, reveló que el “Mágico” González ha sido uno de sus grandes referentes en el fútbol, en una entrevista concedida a Azul y Blanco Podcast, en la que habló sobre los inicios de su carrera deportiva en Usulután, qué jugadores lo inspiraron y cómo ve a la Selecta de Hugo Pérez.

Los inicios del jugador se sientan en el Atlético la Merced de la Primera Aficionado, equipo con el que subió a Tercera División, hasta llegar a Primera con el Chalatenango.

“Ahí el que me ayudó bastante a mí fue el Black Martínez, yo no quería ir, pero él me llevaba a buscar a la casa, hasta que tomé la decisión de ir y él me apoyó bastante. Hasta la fecha tengo una buena relación con él por todo lo que me ayudó para llegar a Chalate”, comentó Zelaya.

El jugador se sincera que pese a ser de Usulután y tener su inicio en Primera en Chalate, su corazón es “blanco al 100 %”. “Alianza me ha dado todo”, manifestó.

¿Qué jugadores admiró en su infancia?

En cuanto a los jugadores que admiró en su infancia, el “22” asegura que tiene muchos, pero “nuestro ídolo aquí en El Salvador es el Mágico González. Es un grandísimo jugador, que nos dio mucho como país, y por eso es el referente de todos los salvadoreños”.

“También me gustaba como jugaba Mauricio Cienfuegos, Celio Rodríguez, Black Martínez y el Murciélago Campos”, añadió.

Sobre el mejor gol que ha anotado, Fito se quedó con el que marcó a Keylor Navas en la Copa Oro hace 10 años. “Con el que me puedo quedar es el que le metí a Keylor en una Copa Oro en 2011. “He marcado varios goles bonitos, pero me quedo con ese”, apuntó.

¿Cómo ve a la Selecta de Hugo Pérez?

“Yo creo que en tener el balón, la selección lo tiene bastante, pero de la media chancha para atrás; en ataque, nos cuesta bastante. Aquí no se ven los malos ni los buenos, yo creo que arriba le ha costado bastante porque la selección no llega al área rival, entonces si a uno como delantero no le ponen pelotas frente al marco, es difícil meter goles. Yo veo que a él (delantero) le tiran bastantes palos pero también es el funcionamiento de la selección para que el hombre tenga opciones de gol y que le quedan oportunidades”, comentó.

¿Le gustaría estar en selección?

“¿A quien no le va a gustar? Si sos salvadoreño obviamente te va a gustar, pero no estás en estos momentos, y ya, tenés que asimilarlo. Hay jugadores que pueden estar y que no pueden estar. Yo hago mi trabajo con Alianza, intento hacer las cosas bien y estoy feliz disfrutando tal vez mis últimos años ya de carrera”, indicó.