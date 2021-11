Deportista de la MMA pierde un testículo en entrenamiento

Christian Lohsen, luchador de la MMA, sufrió uno de los episodios más dolorosos de su vida al romperse su testículo izquierdo durante un entrenamiento y tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente para extirparlo.

Lohsen es un deportista de la Professional Fighters League, empresa estadounidense de artes mixtas.

En una publicación que realizó en su Instagram, el luchador confesó que recibió un rodillazo en su genital lo que tuvo que ser operado de emergencia.

“Así que anoche fue difícil… en un accidente de entrenamiento me rompieron el testículo izquierdo por un rodillazo, lo que provocó que me extirparan quirúrgicamente… gracias a todos lo que anoche me ayudaron a llegar al hospital. Estoy bien, descansando en casa, la cirugía salió bien. El doctor dijo que no perderé testosterona, ni la capacidad de tener hijos por esto”, escribió el deportista y agregó de manera graciosa: “si pierdo el otro, sin embargo, es una historia diferente, así que de ahora en adelante, si me golpeas en mi último testículo no seremos amigos”.

Según medio internacionales de deportes, Hollywood Lohsen, de 26 años de edad, tiene el gane en 8 de sus últimas 10 peleas, la más reciente ante Jonas Flok el pasado agosto. Su última derrota fue contra JJ Okanovich, en la Dana White’s Series de 2019.