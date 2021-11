Alianza, Águila, FAS y Firpo parten como favoritos en los cuartos

Por primera vez después de la pandemia, los “grandes” del fútbol salvadoreño se encuentran ante la posibilidad de regalar unas semifinales más que atractivas en el torneo Apertura 2021, pero primero deben superar cruces difíciles en los cuartos de final que arrancan mañana.

En la serie entre Alianza y Jocoro, la balanza se inclina a favor de los blancos pues la serie particular de fase regular fue superada por los de Tigana Meléndez con un 3-3 en Tierra de Fuego y un 2-0 el pasado fin de semana en el estadio Cuscatlán.

Si bien a los albos se les ha hecho imposible ganar en Morazán después de la pandemia, la serie histórica entre ambos clubes es ampliamente dominada por los de la capital al ganar 8 partidos, empatar 2 y perder 3, en un total de 13 enfrentamientos.

De hecho, desde que Jocoro ascendió a Primera División en 2018 solo ha podido vencer una vez de visita a Alianza en la jornada 11 del torneo Clausura 2020.

“Ellos saben jugar en su terreno, es una cancha muy pequeña, ellos tienen ya su estilo de juego en su cancha, y a los demás equipos les cuesta mucho llegar a un terreno donde no se puede jugar muy bien al fútbol; creo que son más de coraje y de entrega esos partidos en Jocoro”, manifestó hoy Tigana Meléndez, técnico de Alianza, en conferencia de prensa.

En tanto, la serie entre FAS y Chalatenango, se vislumbra un poco más apretada, sobre todo por el levantón que tuvo el equipo norteño en la recta final del torneo hasta lograr la clasificación, acumulando una racha de seis partidos sin perder.

Sin embargo, la serie está a favor del cuadro asociado tras vencerlos 1-2 en el Gregorio Martínez y empatar 1-1 en el Quiteño y, además, el equipo del Zarco Rodríguez posee la ventaja deportiva que le permitiría avanzar en caso de doble empate en los cuartos de final.

“Chalatenango es un rival peligroso, le ganamos en la primera vuelta ‘in extremis’ y estos partidos son totalmente diferentes. Tienen un profesor (Erick Dowson Prado) que estudia bien al rival”, consideró Erivan Flores.

El duelo más atractivo

El duelo más atractivo de los cuartos lo ofrecerán mañana Once Deportivo contra Águila, dos de los equipos más sólidos durante todo el torneo y, aunque los emplumados parten como favoritos por historia, por afición y por fútbol, fue el Tanque el que se llevó la serie particular en la fase regular al igualar 2-2 en el Simeón Magaña y vencerlo 1-2 en el Barraza, pero aún no estaba la Chochera Castillo en el banquillo.

Con la llegada del peruano, los migueleños levantaron sumando 7 partidos sin perder, pero en la recta final del torneo Águila ha mostrado un vuelo bajo al acumular tres derrotas seguidas ante Platense, Águila y Firpo.

No obstante, Mario Elías Guevara, técnico de Once Deportivo, le resta importancia a los tres traspié consecutivos del rival: “Hace tres o cuatro semanas atrás estábamos viviendo lo mismo que no ganábamos. Águila ha perdido, pero no ha jugado mal”, apuntó.

El otro pase a semifinales lo pelearán Firpo contra el benjamín Platense. Los toros llevan la ventaja deportiva al quedar terceros en la tabla, pero tampoco se confían del nuevo inquilino que quiere dar la sorpresa en el torneo.

De los cuatro series que se tendrán, solo el cuadro pampero ha doblegado ampliamente a su rival en fase regular al derrotarlo 3-2 en el Sergio Torres Rivera y 1-3 en el Antonio Toledo Valle de Zacatecoluca, lo que todo pinta a que los toros estarán en semis.