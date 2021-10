Xavi vuelve a la órbita del Barcelona a dos días del clásico

Xavi Hernández se encargó de caldear el ambiente a dos días del clásico español, al conceder una entrevista ‘20 minutos’, en la que charló de todo, incluyendo su gran deseo y objetivo como entrenador, lanzando un guiño a Laporta y un dardo a Koeman.

El exjugador del Barcelona siempre fue una de las opciones a ocupar el banquillo azulgrana tras las dudas generadas alrededor de Ronald Koeman y ahora ha vuelto a jugar con los corazones culés al hacer pública su ambición.

“Mi ideal es entrenar al Barcelona. Nunca lo he escondido, es mi objetivo y mi sueño. No sé si sucederá o no, o si me necesitarán o no, pero por el momento estoy feliz de estar en Al-Sadd y muy orgulloso de ello. Si llega alguna oferta, se evaluará y luego intentaremos decidir”, manifestó, “declarándole la guerra” abiertamente a Koeman.

El mensaje sin duda ya llegó a vista y oídos del presidente azulgrana Joan Laporta, quien con estas declaraciones ya tiene a los seguidores de Xavi como jueces atentos a cuál será la decisión que tomará luego del clásico del domingo.