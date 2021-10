VIDEO | Técnico arremete contra árbitro por una amarilla: “Debería bajar la panza”

Daniel Garnero, técnico del Club Libertad e histórico jugador “10” de Independiente, tuvo un cruce con el árbitro Giancarlos Juliadoza, que impartió justicio en el duelo por la fecha 13 contra el Nacional, debido a una amonestación que lo sacó de balance hasta el punto de meterse con su condición física.

Luego que su equipo cayera 2-1, el técnico argentino buscó explicaciones sobre por qué lo había amonestado, algo que se está volviendo reiterativo inclusive solo por cruzar la línea del área técnica, lo cual provocó su enfado en la conferencia de prensa.

“Yo no hablé con él. Me acerqué y me dice ‘por lo que le dijiste al cuarto árbitro’. Hablo con el línea, y nada. Esperé al árbitro al final y le digo me puedes decir por qué me amonestaste. ‘No puedo hablar, estoy cansado’, me dijo. A mí no me gusta que me falten el respeto”, dijo el entrenador a la prensa.

“Yo tengo 52 años y tengo más de 30 años de fútbol y a mí no me gusta que me falten el respeto. Y otra cosa, ya que el árbitro está tan cansado, tendría que bajar un poquito la panza. Yo tengo 52 años y tengo menos panza que él… Vengo callándome la boca con seis amonestaciones que no entiendo el motivo. A veces me dicen pisaste la línea y yo veo a entrenadores que entran a la cancha y no pasa nada”, continuó el DT.

