Presentador panameño arremete contra El Salvador llamándole “muerto”

Al presentador y periodista en el programa televisivos Nex Noticias de Panamá, Satos Cano, no le gustó nada la derrota que sufrió Panamá anoche y reaccionó menospreciando a El Salvador, llamándole “muerto” y sin posibilidades de ir al Mundial de Catar 2022.

“Hoy nos ganó un equipo que no tiene gol, que llegó con bajas sensibles por lesiones y que todos sabemos, no irá al mundial, honestamente, no hay excusa que valga para esta derrota”, se expresó en Twitter.

También habló sobre la maldición que acarrea Panamá de no poder vencer a El Salvador en el estadio Cuscatlán, escenario contra el que arremetió por el pésimo estado de la cancha.

Si este resultado se mantiene así, Panamá le estaría dando vida a un MUERTO… — Santos Cano (@santoscanoc) October 8, 2021

“13 años después y no aprendimos nada. Cayeron en el juego de los salvadoreños”, sostuvo.

“La cancha es un real desastre, obviamente, es lo que le conviene a El Salvador. Un acierto de Christiansen, haber puesto a Ayarza en el medio. Los salvadoreños no pueden con su físico”, inició diciendo en el arranque del partido. “Con la cancha como está, el juego no se presta para la tenencia de la pelota que quiere Christiansen”, añadió.

A medida avanzaba el encuentro, el panorama no pintaba nada bien para el comunicador, que atizó contra El Salvador.

“Bueno, una selección que no tiene nada, nos gana y agarran vida. Es justo decir que El Salvador ganó bien su partido y Panamá, bueno, hoy, volvimos a ser la selección de antes. Mucho desorden y merecida la derrota”, aceptó.