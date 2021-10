Piqué, Griezmann y el mundo del fútbol arropan a jugador que decide salir del clóset

Josh Cavallo es un futbolista australiano, de 21 años, que esta mañana ha recibido el apoyo del mundo del fútbol e inclusive de figuras reconocidas del baloncesto, al declarar abiertamente su homosexualidad en un ámbito en el que está siendo sumamente difícil de derribar los sesgos machistas.

Josh Cavallo, que juega como lateral izquierdo o mediocampista en el Adelaide United de la Primera División australiana, es el primer futbolista profesional masculino que decide salir del armario, un paso que para ese ha sido difícil para él dar, según una publicación que realizó en sus redes sociales anoche.

En el mundo del fútbol de sobra es conocido que hay muchos casos de futbolistas homosexuales, pero pocos se han reconocido como tales ante sus compañeros de equipo y menos que alguno haya decidido hacerlo público, salvo casos en que los jugadores ya se han retirado.

Por eso, Cavallo marcha un precedente, por lo cual ha recibido el apoyo de élite del futbol mundial, como Piqué y Griezmann, además de Pau Gasol, figura del baloncesto.

“Hola Josh Cavallo, no tengo el placer de conocerte personalmente pero quiero agradecerte este paso que das. El mundo del fútbol está muy atrasado y tú nos ayudas a avanzar”, le escribió en apoyo Gerard Piqué, defensa del Barcelona.

Hey @JoshuaCavallo, I don’t have the pleasure to know you personally but I want to thank you for this step that you take. The world of football is far behind and you are helping us move forward. https://t.co/pe8xdJl15i

